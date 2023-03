Orbetello, manutenzione sulla condotta: interruzione del flusso idrico mercoledì 8 marzo

Riceviamo dal Comune di Orbetello e pubblichiamo

Acquedotto del Fiora comunica che in data 8 marzo 2023 è stato programmato l’intervento per manutenzione programmata in via Maremmana .

L’intervento avrà inizio alle 08:00 e terminerà alle 16:00, il normale flusso idrico verrà ripristinato presumibilmente alle 18:00.

L’intervento determinerà una interruzione del flusso idrico in:

Localita’ Campo Regio, Strada Provinciale dell’Osa, Strada Statale Aurelia, via Aurelia Nord.

Qualora le interruzioni del flusso dovessero essere superiori alle 24 ore sarà attivato un servizio di emergenza, come previsto dalla Convenzione di Affidamento.

Per qualsiasi informazione sull’andamento dei lavori è possibile contattare il numero verde di Acquedotto del Fiora 800.35.69.35. per chi chiama da telefono fisso o mobile (telefonata gratuita).