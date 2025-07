Padel Summer Cup 2025 all’Arena Il Giglio: torneo maschile e femminile dal 7 luglio, iscrizioni entro il 5

È in programma dal 7 luglio 2025, presso l’Arena Padel Il Giglio, la “Padel Summer Cup”, torneo estivo riservato alle categorie IV e NC, organizzato con il supporto tecnico di Dunlop. La competizione prevede due distinti tornei, maschile e femminile, con termine iscrizioni fissato per il 5 luglio. Per il torneo femminile saranno ammesse un massimo di 16 coppie, mentre per il maschile il limite sale a 32. Le iscrizioni prevedono una quota di 25 euro a coppia, più 10 euro per ciascun campo gara.

Premi per entrambe le categorie: Gold e Silver

La struttura del torneo prevede una prima fase a gironi e una successiva eliminazione diretta, articolata nei tabelloni “Oro” e “Argento”, con un minimo garantito di quattro partite per ciascuna coppia. I premi variano a seconda del livello raggiunto: nel femminile, la vincitrice del girone Gold riceverà 500 euro, mentre la seconda classificata materiale tecnico Dunlop; nel girone Silver, il premio per la prima coppia sarà di 200 euro e materiale tecnico per la seconda. Più alti i riconoscimenti per il torneo maschile: 800 euro per la coppia vincitrice del Gold, mentre la seconda classificata riceverà 150 euro e due racchette top di gamma Dunlop. Nel Silver, premi da 400 e 100 euro, oltre al materiale tecnico.

Come iscriversi: contatti e info utili

Per partecipare alla Padel Summer Cup è necessario iscriversi entro il 5 luglio contattando gli organizzatori. I riferimenti forniti sono Amos Marrozzi (389 5979565) e la segreteria dell’Arena Il Giglio al numero 379 2257420. L’evento rappresenta un’opportunità sportiva per appassionati e dilettanti, con una formula pensata per garantire più incontri e premi proporzionati al livello competitivo.