Pallavolo, una Tuscania bella e vincente allunga in classifica sulle inseguitrici

Ph: Luca Laici

Ritrova gioco e tre punti la Maury’s Com Cavi Tuscania in trasferta domenica pomeriggio a Sabaudia in casa della Gestioni&Soluzioni. Capitan Buzzelli e compagni si impongono con un netto tre a zero che gli consente di allungare in classifica sulla Roma Volley sconfitta con lo stesso risultato in casa della GoEnergy Corigliano Rossano.

Una vittoria importantissima quella ottenuta in casa dei ponti soprattutto in chiave qualificazione play-off perché consente ai bianco azzurri di andare al turno di riposo con un rassicurante vantaggio sugli stessi Capitolini, ben 5 punti, e almeno 3 su Menghi Macerata se i marchigiani dovessero fare bottino pieno a Modica. Le due più dirette inseguitrici si affronteranno domenica prossima nella Capitale.

Al fischio di inizio dei signori Enrico Autuori e Serena Salvati, coach Tofoli schiera Leoni al palleggio con Polluaar opposto, centrali Ferraro e Ceccobello, in banda De Paola e Rossatti, libero Pace. Sandro Passaro risponde con Schettino in regia, Gradi opposto, Stoyanov e Graziani di banda, centrali Garofolo e Katalan, libero Fortunato.

Il match si infiamma subito con i padroni di casa a tenere testa ai più quotati avversari. Il parziale si sblocca solo nel finale con Rossatti e compagni che trovano l’allungo decisivo e chiudono 21/25.

Secondo e terzo set senza storia con Tuscania che parte subito avanti e mantiene il vantaggio fino alla conclusione.

Ora i ragazzi di Paolo Tofoli avranno due settimane di tempo per preparare al meglio la sfida con Golem Palmi in programma domenica 8 marzo al PalaMalè di Viterbo.

Gestioni&Soluzioni Sabaudia – Maury’s Com Cavi Tuscania 0/3

(21/25, 18/25, 21/25)

Gestioni&Soluzioni Sabaudia: Schettino, Graziani 12, Katalan 5, Stoyanov 6, Gradi 8, Garofolo, Pilotto 6, Fortunato (L), Bisci, Gallo, Mastracci. All. Passaro. Ass. Lavecchia.

Maury’s Com Cavi Tuscania: Leoni 3, Rossatti 13, Ceccobello 6, Polluaar 15, De Paola 10, Ferraro 5, Ranalli (L), Pace (L), Tognoni, Buzzelli, Ceccoli, Campana, Ragoni. All. Tofoli. Ass. BarbantiARBITRI: Enrico Autuori e Serena Salvati.

NOTE – durata set: 26’, 29’, 29’