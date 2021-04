Parigi, per Les Journées des Métiers d’Art una visita virtuale al cantiere del restauro di Notre Dame

L’evento dovrà ancora una volta svolgersi online… ma Les Journées des Métiers d’Art, ideate e promosse dall’Institut National des Métiers d’Art, non si fermano nemmeno a causa della pandemia. E anzi rilanciano, rimanendo accessibile da qualsiasi parte della Francia e del mondo e proponendo un’inedita quanto attraente prospettiva. A quai due anni dal terribile incendio che ha scosso Parigi, la Francia e il mondo, l’ente pubblico responsabile della conservazione e del restauro della cattedrale di Notre-Dame de Paris offre una giornata di scoperta dietro le quinte del cantiere della cattedrale, che si spera possa essere restaurata in tempo per i Giochi Olimpici del 2024.

Sulle sue pagine Facebook e Instagram Rebâtir Notre-Dame de Paris, l’ente offre tutto l’anno l’opportunità di seguire le tappe dei lavori, ma per dare il giusto rilievo all’opera dei professionisti impegnati sul cantiere durante le Journées des Métiers d’Art invita il pubblico ad un appuntamento per una visita esclusiva e live del sito, sabato 10 aprile alle ore 11. La visita sarà realizzata in collaborazione con Le Parisien.

La visita virtuale propone momenti d’incontro con Mario d’Amico, site manager del grande organo, Marie Parant, restauratrice di pitture murali, Amélie Strack, restauratrice delle sculture in pietra e metallo, e Marie-Hélène Didier, curatrice di monumenti storici, incaricata del restauro delle statue delle guglie.

Altri eventi sono in programma tutti i giorni dal 6 all’11 aprile alle 18, con la pagina Rebâtir Notre-Dame de Paris che presenterà ogni sera un video ritratto, per scoprire l’opera dei restauratori e comprenderne la missione. Come tutti ricordano, la cattedrale di Notre-Dame de Paris è stata vittima di un violento incendio il 15 aprile 2019 e da allora migliaia di operai e artigiani stanno lavorando per restaurarla, in quello che viene chiamato già il sito del secolo.