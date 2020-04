Pasqua a Tarquinia, ecco gli appuntamenti della Settimana Santa con lextra.news e Mediapress Web TV

Da Venerdì Santo alla Domenica di Pasqua: le tradizioni tarquiniesi vivranno un anno di arresto dovuto all’epidemia del coronavirus, ma come annunciato nei giorni scorsi lextra.news e Mediaset Web TV hanno messo assieme le forze per provare a far rivivere almeno in parte ricordi ed emozioni della Settimana Santa.

Si inizia domani, quando attorno alle 11 verrà diffuso il video realizzato in collaborazione con don Augusto Baldini, con il parroco che guiderà gli spettatori in un percorso tra le immagini della Passione conservate tra il Monastero delle Passioniste, la Chiesa di San Giovanni e il Museo Diocesano di Arte Sacra. Lo stesso don Augusto, la sera, alle 19 e 30, reciterà una preghiera per i tarquiniesi in occasione del Venerdì Santo, e lextra.news ripubblicherà alcuni delle gallerie fotografiche che riguardano la Processione del Cristo Morto.

Sabato sarà dedicato a rivivere i significati della Processione del Cristo Risorto, con la diffusione del video documentario realizzato negli scorsi anni da Giovanni Leoni.

Infine, domenica, nell’impossibilità di vivere le emozioni della Processione vera e propria, alle ore 17 e 30 i tarquiniesi che vorranno partecipare potranno affacciarsi al proprio balcone o alle proprie finestre diffondendo la musica che accompagna, di solito, il corteo: un modo particolare per celebrare la Pasqua. Domani su lextra.news tutti i dettagli di questo appuntamento particolare e anche un link da cui scaricare la musica da diffondere.