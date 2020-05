Riceviamo nell’ambito dell’iniziativa #TarquiniaRiparte e volentieri pubblichiamo

Perbacco c’è uno chef nel mio giardino! Bacco per bacco riapre le sue porte e varca quelle di casa vostra.

Risorgiamo dalle ceneri che questo virus ha sparso su tutti noi come l’araba fenice e facciamo in modo che il rosso porpora delle sue ali si mischi a quello del vino per creare un’estate degna del dio dei sensi e del divertimento: Bacco.

I titolari Mario e Nicoletta sono pronti a ripartire da martedi 26 maggio insieme al loro staff: Ramona, Daniele e Giovanni. Adottando le giuste precauzioni che dovranno essere rispettate, non ci facciamo scoraggiare e ritorniamo con i nostri piatti identificativi ma anche con tanti altri nuovi che abbiamo cercato di elaborare per dare un tocco di classe e novità al vostro palato.

Quale miglior scusa per togliersi un po’ la mascherina, se non quella di mangiare e gustare un buon bicchiere di vino all’aria aperta con un sottofondo di musica? Siamo pronti ad accogliervi e trasmettervi l’ottimismo e l’allegria che stiamo provando noi in questi giorni che ci avvicinano alla riapertura del posto che amiamo, ma anche e soprattutto nuove idee.

Il Bacco per Bacco tornerà con l’asporto, ma vi darà anche la possibilità di averlo direttamente a casa vostra. Volete fare una cena con gli amici ma non volete cucinare? Nessun problema, potrete avere uno chef e un cameriere del nostro staff a vostra disposizione e non dovrete neanche litigare per chi laverà i piatti. Il servizio include un menù concordato con voi che verremo a preparare direttamente a casa vostra, portandoci i piatti e tutto il necessario per cucinare e non farvi pensare a nulla. (Chiunque di noi capiti vi va comunque bene insomma, siamo tutti simpatici). Vi aspettiamo domani! Per ogni info e prenotazione i numeri a disposizione sono lo 0766 858510 e il 340 4072888 (WhatsappBusiness): Bacco per Bacco è a Tarquinia, al numero 7 di piazza Cavour.