Piansano, installati cinque distributori di gel disinfettante

Sono stati installati a Piansano cinque distributori gratuiti di gel disinfettante per le mani in altrettanti punti strategici del paese. Con tale iniziativa l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Roseo Melaragni vuole venire incontro ai cittadini in questo difficile periodo di emergenza Covid-19 e agevolare e incentivare il rispetto delle basilari norme igieniche, fondamentali per limitare il rischio di contagio.

A partire dalla pratica più importante, cioè la pulizia delle mani, il Comune ribadisce l’invito a tutti i cittadini a mantenere un comportamento responsabile e a seguire tutte le regole prescritte per la salute e la sicurezza della collettività, in particolare in vista dell’imminente “fase 2”. L’installazione delle cinque colonnine per distribuire il gel disinfettante è un ulteriore segnale di attenzione: il coronavirus non è ancora sconfitto e la guardia va mantenuta inevitabilmente alta.