“Pillole di psicologia”, sabato 7 dicembre a Tarquinia si parla di dipendenze tra gli adolescenti

Dopo bullismo, cyberbullismo, a “Pillole di psicologia” si parlerà delle più diffuse dipendenze tra gli adolescenti: torna sabato 7 dicembre alle 16 e 30 l’appuntamento con la serie di incontri ideati dalla psicologa e psicoterapeuta Claudia Rossetti

Stavolta, alla sala Sacchetti, al civico 4 di via dell’Archetto, a Tarquinia ospite del pomeriggio sarà la dottoressa Alessandra Tisei, pediatra di libera scelta, in un incontro che verte sulle nuove dipendenze tra i giovanissimi: dalla tecnologia al gioco d’azzardo, dal sesso al cibo, in un’ottica sistemica che possa offrire una rete di supporto a famiglie che si trovano ad affrontare la “malattia” dell’adolescenza e tutti i faticosi cambiamenti che porta con sé.

“Questa sarà l’ultima conferenza del 2024 – le parole dell’ideatrice dell’iniziativa, la dottoressa Rossetti -. I primi tre incontro hanno suscitato interesse e hanno visto la partecipazione di un pubblico sempre numeroso. Ci fermeremo per il Natale, per poi riprendere l’11 gennaio 2025”. Il ciclo di conferenza “Pillole di psicologia” è organizzato in collaborazione con la Società Tarquiniense d’Arte e Storia, il Comune di Tarquinia e ha il patrocinio del Ministero della cultura.