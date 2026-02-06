Piogge intense a Tarquinia: esonda il Mignone, evacuazioni in corso nelle campagne

Una nuova emergenza idrogeologica colpisce Tarquinia. Nelle ultime ore il Fiume Mignone è esondato a seguito delle intense precipitazioni notturne, riportando il territorio a condizioni simili a quelle già vissute un paio di inverni fa. Particolarmente critica la situazione in zona Farnesina alta e nelle aree limitrofe, dove diversi tratti risultano completamente isolati.

Il corso d’acqua era già monitorato da giorni proprio in previsione dell’ondata di maltempo, con le allerte meteo che facevano temere un possibile superamento dei livelli di guardia.

Evacuazioni nelle campagne, interventi rallentati dall’emergenza su Civitavecchia

Sono in corso evacuazioni precauzionali di alcune famiglie dai casali rurali nelle campagne intorno alla città, coordinate dalle forze dell’ordine e dalla Protezione Civile. Le operazioni risultano complicate dal fatto che numerosi mezzi dei Vigili del Fuoco sono attualmente impegnati anche sull’emergenza maltempo a Civitavecchia, in particolare nella zona Sant’Agostino, riducendo le risorse immediatamente disponibili su Tarquinia.

Parallelamente si stanno cercando di mettere in sicurezza le aree più esposte, mentre prosegue il monitoraggio dei livelli idrici.

Marta sotto osservazione, strade allagate al Lido

Resta alta l’attenzione anche sul Fiume Marta, attualmente molto ingrossato e sotto costante controllo. A Tarquinia Lido si registrano allagamenti diffusi in diverse strade, con disagi alla viabilità locale. Problemi su alcuni tratti stradali del territorio, compresa l’Acquetta.

Le autorità, impegnate sulle zone coinvolte, invitano la popolazione alla massima prudenza, evitando spostamenti non necessari e mantenendosi informata attraverso i canali ufficiali.