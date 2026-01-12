Pitigliano, al Teatro Salvini va in scena La moglie perfetta di e con Giulia Trippetta

Prosegue al Teatro Salvini di Pitigliano la stagione teatrale Connessioni. Sabato 17 gennaio 2026, alle ore 21.00, andrà in scena La moglie perfetta, spettacolo di e con Giulia Trippetta, produzione di Marche Teatro e Agidi. La stagione è promossa con il contributo del Comune di Pitigliano, in collaborazione con il Centro Culturale Fortezza Orsini APS, ed è organizzata da AdArte Spettacoli.

Una commedia ironica sul ruolo della donna

La moglie perfetta è una commedia graffiante che unisce ironia e riflessione, affrontando temi centrali del dibattito contemporaneo come il ruolo della donna, la libertà di scelta, i condizionamenti culturali e la difficile conciliazione tra lavoro, maternità e realizzazione personale. Lo spettacolo prende spunto da un decalogo realmente diffuso in Spagna tra il 1937 e il 1957 dalla Sezione femminile franchista, contenente dieci regole per essere una “buona sposa”. Da questo materiale nasce un racconto teatrale pungente, ambientato negli anni ’50, in cui una giovane insegnante di buone maniere istruisce le future mogli a diventare perfette.

Dal passato al presente, tra comicità e riflessione

Attraverso una scrittura brillante e un ritmo serrato, Giulia Trippetta costruisce un cortocircuito tra passato e presente, mostrando come aspettative sociali e ruoli precostituiti continuino a incidere sulla vita delle donne. Lo spettacolo pone al centro interrogativi ancora attuali: quanta libertà reale esiste oggi nel decidere chi diventare? È possibile conciliare carriera e famiglia senza rinunce profonde? La moglie perfetta utilizza la comicità per interrogare il pubblico su temi complessi, trasformando una vicenda storicamente distante in uno specchio critico del presente.