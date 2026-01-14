Il Comune di Pitigliano intitola una via al vicebrigadiere Antonio Santarelli, morto nel 2012 a seguito di una grave aggressione subita il 25 aprile 2011 mentre era impegnato, insieme a un collega, in un servizio di controllo del territorio a Sorano, in occasione di un rave party. La cerimonia di inaugurazione è in programma sabato 17 gennaio 2026, alle ore 11, con ritrovo in piazza Nenni.

La presenza delle autorità civili e religiose

All’evento prenderanno parte la Giunta e i consiglieri comunali di Pitigliano, il Vescovo Bernardino Giordano e i rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri. L’intitolazione rappresenta un momento ufficiale di memoria e riconoscimento istituzionale nei confronti di un servitore dello Stato, caduto nell’esercizio delle proprie funzioni.

Le motivazioni dell’intitolazione

Come spiegato dal sindaco Giovanni Gentili, l’iniziativa nasce da una mozione consiliare approvata all’unanimità, a testimonianza di una volontà condivisa e bipartisan. Negli anni precedenti non erano presenti nuove strade da denominare e l’Amministrazione ha scelto di attendere un’occasione ritenuta adeguata e significativa. Si tratta della prima intitolazione di una nuova via a Pitigliano negli ultimi dieci anni, considerata dall’ente un gesto di alto valore civile e istituzionale. L’Amministrazione comunale ha inoltre rivolto un invito alla cittadinanza a partecipare alla cerimonia come momento di ricordo e condivisione.