Premio Alberto Cocchi ancora una volta agli studenti del Cardarelli: la nota dell’istituto

Riceviamo dall’IIS Vincenzo Cardarelli di Tarquinia e pubblichiamo

L’Istituto d’Istruzione Superiore “Vincenzo Cardarelli” di Tarquinia festeggia un nuovo prestigioso traguardo a livello nazionale: nell’ambito di EIMA International – Esposizione Internazionale di Macchine per l’Agricoltura e il Giardinaggio di Bologna, la studentessa Noemi Daveri ha ottenuto il secondo posto nel Premio Alberto Cocchi, riservato agli studenti del penultimo anno degli istituti tecnici e professionali ad indirizzo agrario, degli istituti tecnici ad indirizzo meccanico, meccatronico ed informatico di tutta Italia.

Questo è il terzo anno consecutivo che uno studente del “Cardarelli” si distingue in questa competizione, un risultato che testimonia la qualità dell’istruzione e dell’orientamento professionale dell’istituto. Grande merito va anche alla dirigente scolastica, Laura Piroli, il cui impegno nell’ incoraggiare iniziative di formazione avanzata e nel sostenere gli studenti in questi percorsi ha contribuito a rafforzare la preparazione e la passione degli allievi.

Noemi, frequentante il quarto anno dell’istituto tecnico agrario, accompagnata da una delegazione di oltre quaranta tra studenti e docenti, è stata premiata venerdì per il rendimento scolastico eccellente e il merito dimostrato durante il progetto PCTO svolto presso l’azienda Fiaccadori, guidata dal direttore Marco Fiaccadori.

La disponibilità dell’azienda Fiaccadori ad accogliere studenti del nostro Istituto si rinnova da anni e ha offerto a Noemi un’opportunità concreta per applicare direttamente le competenze teoriche apprese. Il Premio Alberto Cocchi, giunto alla sua quarta edizione, è promosso dagli eredi del fondatore per avvicinare gli studenti al mondo della meccanica e meccatronica agricola, attraverso esperienze pratiche e formative.

Alla premiazione, oltre alla signora Cocchi, erano presenti il presidente di Federacma Andrea Borio, il dirigente Giovanni Desco dell’USR dell’Emilia Romagna e il signor Fiaccadori, titolare dell’omonima azienda. Questa borsa di studio rappresenta sicuramente una soddisfazione personale per Noemi e per l’Istituto Cardarelli, oltre ad essere un contributo importante per la sua formazione. Ad maiora!