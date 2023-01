Progetto Rondini, iniziato il ciclo di incontri per genitori ed insegnanti di Semi di Pace

Riceviamo da Semi di Pace e pubblichiamo

Sabato scorso, 18 gennaio, è iniziato il corso per genitori ed insegnanti, nell’ambito del Progetto Rondini, nella Cittadella di Semi di Pace. Una significativa partecipazione da parte delle famiglie e docenti, provenienti da vari paesi, che hanno seguito con grande attenzione e coinvolgimento l’intervento della Dott.ssa Alessandra Conti sul tema: “Nuove sofferenze in adolescenza nella società tecnoliquida”. Prossimo appuntamento sabato 4 febbraio per approfondire il tema: “Educazione affettiva e sessuale degli adolescenti nell’epoca della ipersessualizzazione”.