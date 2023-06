“Protagonisti nel Verde”, al via a Viterbo il campus estivo

Riceviamo e pubblichiamo

Inizia lunedì 12 giugno 2023 a Viterbo il campus estivo “Protagonisti nel Verde” presso il Parco dell’Olmo – Casale Ponte Sodo, con l’obiettivo di far svolgere ai bambini attività in spazi aperti e accessibili e per restituire agli stessi l’indispensabile contatto con l’ambiente naturale e l’esperienza di socializzazione. Il periodo di apertura del campus, pensato per i bambini e le bambine dai 6 agli 11 anni e animato dal motto “Kids against plastic”, va dal 12 giugno al 4 agosto e dal 28 agosto all’8 settembre.

Sono previste numerose attività inerenti alla vita della fattoria: conoscenza e cura degli animali della fattoria; realizzazione dell’orto naturale con le tecniche dell’agricoltura ecologica e raccolta gli ortaggi curati da bambine e bambini; riconoscimento delle piante spontanee; preparazione di gustose ricette della tradizione viterbese; raccolta e filatura canapa coltivata a Casale Ponte Sodo; come si produce lo zafferano; raccolta di lavanda e finocchietto selvatico. Inoltre, escursioni e attività mattutine di psicomotoria. La novità di quest’anno è che il campus si attiverà anche nelle lingue straniere proponendo lettura e scrittura creativa in lingua inglese e francese. L’Azienda Agricola Margherita Vestri e Humus Sapiens ACT – Ambiente Cultura Territorio – di Andrea Carletti sono impegnati dal 2019 nell’educazione outdoor attraverso la conoscenza dell’ambiente integrata alle arti figurative e performative e all’attività motoria.

Il 28 giugno ospiterà anche i protagonisti di “G.Re.E.N 2022 – To Grow up REspecting the Environment and lEarning from Nature”, progetto che vede capofila l’Italia con l’Asilo Nido La Bottega dei Talenti, altro ente da sempre impegnato nella formazione dei bambini e dedicato in particolare al sostegno delle famiglie per i 0-3 anni. I bambini e le bambine del campus in questa giornata avranno la possibilità di scambiare attività e giochi e di socializzare con bambini e genitori provenienti da Romania, Bulgaria e Portogallo.

“Il senso di un campus stanziale diurno non è solo quello di offrire alle famiglie un supporto durante le vacanze estive – dicono gli organizzatori – ma è un campus concepito soprattutto come uno spazio di libertà per i bambini e le bambine, per sperimentare, creare e giocare in mezzo alla natura, supervisionati e guidati da professionisti del settore educativo”. Tra le attività previste non mancheranno le pratiche di sopravvivenza in natura, l’introduzione alle api, la trasmissione del concetto di economia circolare (riciclo e riuso e utilizzazione dei prodotti dell’orto per il pranzo), e del “non spreco” delle risorse idriche.

Per i ragazzi e le ragazze dagli 11 ai 14 anni sono previste anche giornate “Natura e Avventura” a stretto contatto con le meraviglie naturali e archeologiche di Viterbo e dintorni, immersi in ambienti da esplorare con entusiasmo e spirito di intraprendenza, con tante attività interessanti: orienteering, esperimenti scientifici, escursioni alla scoperta di rare specie di piante ed animali, caccia al tesoro archeologico.

Parco dell’Olmo – Casale Ponte Sodo è un progetto promosso dall’Azienda Agricola Margherita Vestri in collaborazione con Humus Sapiens A.C.T. – Ambiente Cultura Territorio – di Andrea Carletti, impresa attiva nel settore dell’educazione ambientale. Trovandosi nelle immediate vicinanze del centro di Viterbo, la struttura riveste un’importanza significativa nella connessione fra tessuto urbano ed ecosistema rurale e proprio per migliorare la qualità di questa connessione il progetto intende svolgere una funzione di “parco cittadino” fruibile dalle famiglie e dalle scuole. Per info e iscrizioni: 389.4363449 – campus.estivo.2023@gmail.com.