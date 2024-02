Provincia di Viterbo, giovedì 8 febbraio il consiglio provinciale

Riceviamo dalla Provincia di Viterbo e pubblichiamo

Convocata una seduta del Consiglio provinciale in sessione straordinaria in prima convocazione il giorno giovedì 8 febbraio 2024 alle ore 10.00. presso la Sala Consiglio di Palazzo Gentili (Viterbo, via Saffi n. 49). Si informa che in caso di seduta deserta di prima convocazione, il Consiglio provinciale si riunirà in seconda convocazione il giorno venerdì 9 febbraio 2024 alle ore 9.00.

In trattazione il seguente Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;

2. Approvazione verbali sedute precedenti;

3. Tribunale di Viterbo – R.G. 1242/2022– sentenza n. 1192/2023 pubblicata in data 22.11.2023 – articolo 194 comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – riconoscimento legittimità debiti fuori Bilancio derivanti da sentenze esecutive;

4. Acquisizione al patrimonio indisponibile ai sensi dell’art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 dei terreni occorsi alla realizzazione della variante stradale ai centri abitati di Canepina, Vallerano, Vignanello (tratto Maregnano – Centignano) – ditta Scotolati Antonio;

5. Acquisizione al patrimonio indisponibile dell’ente ai sensi dell’ art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 dei terreni occorsi alla realizzazione della variante stradale ai centri abitanti di Canepina, Vallerano e Vignanello;

6. Acquisizione al patrimonio indisponibile dell’ente mediante cessione bonaria delle aree occorrenti alla realizzazione di una rotatoria sulla ss n. 2 – via Cassia – all’incrocio con la S.P. N. 87 – accesso al lago di Vico – e la S.R. N. 493 Claudia Braccianese;

7. Sdemanializzazione e alienazione di porzione di terreno frontistante la nuova rotatoria realizzata sulla S.P. N. 25 “Canepinese” nel territorio del comune di Canepina ed individuata al catasto terreni al foglio n. 8 321/p;

8. Approvazione proposta di piano provinciale delle attività estrattive (P.A.E.);

9. Commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali della Provincia di Viterbo – nomina rappresentante in sostituzione del dimissionario.