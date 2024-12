Psicologia e salute: Margherita Nobile tra i protagonisti di “Voce ai Professionisti”

La dottoressa Margherita Nobile, psicologa attiva nel campo della salute mentale, parteciperà il prossimo 18 dicembre a una serie di incontri organizzati in collaborazione con Medicina Regione Lazio. Durante l’evento, che sarà trasmesso sui canali digitali dell’organizzazione, la dottoressa affronterà temi di grande rilevanza quali i disturbi alimentari e l’autostima. Gli incontri saranno poi mandati in onda su Tele Regione Lazio (canale 74 del digitale terrestre) in date ancora da definire.

Approfondimenti con esperti del settore

“Voce ai professionisti è uno spazio di approfondimento con esperti del settore. – ha spiegato Margherita Nobile – Ho già partecipato a un primo incontro il 21 novembre a Roma, dove ho trattato i temi di DSA e ADHD. Ora mi concentrerò su comportamenti alimentari e autostima, argomenti fondamentali per il benessere psicologico.”

Una piattaforma di divulgazione

Il programma è un’iniziativa che punta a divulgare temi di medicina e salute attraverso il contributo di esperti del Lazio. Le interviste, oltre ad essere trasmesse sul canale televisivo, vengono pubblicate anche sulle principali piattaforme digitali, tra cui Spotify e YouTube, raggiungendo così un pubblico vasto e diversificato. Inoltre, il progetto si avvale della collaborazione con Il Corriere della Sera, rafforzando la propria autorevolezza nel panorama dell’informazione sanitaria.

Per ulteriori aggiornamenti sui futuri incontri e per approfondimenti sui temi trattati, è possibile seguire i profili social di Medicina Regione Lazio o visitare il canale YouTube dedicato.