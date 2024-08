Quegli Etruschi in Mongolfiera dagli Inferi al Cielo

Riceviamo e pubblichiamo

Oltre ogni prevedibile previsione. L’iniziativa “Etruschi in Mongolfiera”, promossa dal Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia, diretto dal Dr. Vincenzo Bellelli, ha riscosso, fin dalla sua giornata inaugurale, nella Necropoli dei Monterozzi di Tarquinia, un inaspettato e multiforme successo di visitatori.

Con turisti provenienti da ogni parte d’Italia, e dall’estero, le Tombe Etrusche di Tarquinia hanno catalizzato l’attenzione di tutti con i dipinti sotterranei di una Necropoli, Patrimonio dell’Umanità Unesco, fino ad arrivare alle suggestioni ed emozioni generate da un volo in mongolfiera (aeromobile fornito dalla Milano Mongolfiere S.r.l. Balloon Flights) che ha permesso lanciare lo sguardo nell’infinito tra le sponde del Mar Tirreno fino alle colline dell’antica Tarquinia. Quella Tarchna oggetto delle indagini di importanti università che da decenni stanno effettuando scavi ed importanti ritrovamenti, portando alla luce una realtà che ancora oggi continua a riservare incredibili sorprese.

A mettere il sigillo su questa importantissima iniziativa di divulgazione archeologica e di immagine di un territorio, l’intervento di Rai3 con il suo consueto appuntamento culturale curato dalla giornalista Antonella Ansovini per il TGR Lazio, prestigiosa occasione per poter esprimere a livello nazionale gli indirizzi di promozione turistica degli enti locali.

Ermes WiFi Soluzioni Internet di Giancarlo Milioni in collaborazione con la Rivista Telematica Oltrepensiero nei prossimi giorni metterà on-line una serie di video servizi, oltre a quello già on-line, sull’evento che è in questi giorni in corso a Tarquinia nella Necropoli dei Monterozzi (6 – 14 Agosto) e che si ripeterà a Cerveteri, presso la Necropoli della Banditaccia, dal 23 al 31 Agosto