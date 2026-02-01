Raffaelli-Tamiri-Scappini: il Tarkna espugna Farnese e conquista la prima vittoria in trasferta

Prima vittoria in trasferta per il Tarkna, che espugna il campo di Farnese al termine di una gara ricca di emozioni e colpi di scena. L’avvio di gara premia subito gli ospiti, vicini al vantaggio prima con Raffaelli e poi con Brunori, mentre i padroni di casa rispondono soprattutto su situazioni da palla inattiva. Il gol del Tarkna arriva in modo meritato con un potente tiro di Raffaelli che si infila sotto la traversa. Il Farnese, però, trova il pareggio allo scadere del primo tempo con una conclusione dal limite che, dopo aver colpito il palo, termina in rete.

Ripresa tra rigore, espulsione e nuovo equilibrio

Nella ripresa il Tarkna rientra in campo con grande determinazione e dopo circa dieci minuti conquista un calcio di rigore. Dal dischetto Tamiri è preciso e firma il nuovo vantaggio, nell’azione che porta anche all’espulsione di un giocatore del Farnese. Nonostante la superiorità numerica e il punteggio favorevole, gli ospiti attraversano una fase di sofferenza: Elisei interviene più volte a difesa del risultato, ma a circa venti minuti dal termine arriva il gol del 2-2 che riporta la gara in equilibrio.

Il gol decisivo nel finale e la svolta stagionale

Nel finale succede di tutto. Il portiere del Farnese si supera su una conclusione di Raffaelli, mentre viene annullato un gol a Brunori. Poco dopo Elisei colpisce un clamoroso incrocio dei pali e, sulla stessa azione, il portiere respinge una conclusione di Tamiri. Sul pallone vagante al limite dell’area è però Scappini il più rapido di tutti, trovando con il sinistro l’angolo decisivo che vale il 3-2 finale. Una vittoria di grande peso per il Tarkna, che mette alle spalle un periodo negativo e guarda ora con fiducia al prossimo impegno contro il Sutri.