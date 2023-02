Regionali, Riglietti (FdI): “L’empatia con la gente che incontra mi conferma che Valentina Paterna sia la scelta giusta”

Riceviamo da Alberto Riglietti e pubblichiamo

“Sono settimane dure e impegnative, ma piene di passione e soddisfazioni: il contatto con tanta gente, il vedere la loro disponibilità a sostenere Valentina, la fiducia che ripongono nel nostro gruppo e in lei sono spinte fondamentali per dare il massimo sino all’ultimo giorno”: Alberto Riglietti, assessore ai Servizi Sociali del Comune di Tarquinia, racconta le sensazioni a poche ore dalla chiusura della campagna elettorale per le elezioni regionali in cui, assieme a Fratelli d’Italia, sta sostenendo la candidatura di Valentina Paterna con Francesco Rocca Presidente.

“La conferma più decisa e forte che Valentina sia la scelta giusta la trovo nel suo modo di creare empatia e contatto con le persone che incontra, – continua Riglietti – nella capacità di ascoltare, che trovo sia il punto di partenza imprescindibile per individuare i problemi e trovare le possibili soluzioni”.

Ambiente, agricoltura (con la valorizzazione delle produzioni tipiche locali), infrastrutture, ma la priorità nei programmi di Fratelli d’Italia è la sanità. “La salute è un diritto – ribadisce Riglietti – perché siamo uomini e donne, non numeri. Dopo questi dieci anni di amministrazione Zingaretti, è ora di ripensare il sistema della sanità nel Lazio, interrompere questa spirali di accentramento che sta impoverendo le realtà locali, a partire dal nostro ospedale. Le emergenze, nella sanità come nel sociale, vanno prevenute, non sofferte”.

“Domenica 12 e lunedì 13 spero i cittadini diano la propria fiducia a questo nostro modo di vedere e vivere la politica tra le persone, – l’appello di Riglietti – filosofia che Valentina riassume alla perfezione. Numeri e sondaggi alla mano, abbiamo un’opportunità concreta di vedere una donna di Tarquinia sedersi in consiglio regionale, stavolta in una coalizione vincente: nel pieno rispetto di tutti i candidati, invito gli elettori a pensare a quanto importante sarebbe cogliere un’occasione simile, esprimendo un voto che non mi piace definire utile, ma concreto, a sostegno di Valentina”.