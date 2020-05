Regione Lazio, turismo: “20 milioni di euro a fondo perduto per il settore”

Riceviamo e pubblichiamo

20 milioni di euro per il turismo. Lo prevede una delibera che la Giunta della Regione Lazio approverà nei prossimi giorni. Risorse a fondo perduto a favore di alberghi, agenzie di viaggi e tour operator per riaprire in sicurezza e sostenere la ripresa. “La diffusione dell’epidemia del coronavirus ha colpito in modo drammatico il turismo – sottolinea il consigliere regionale del Pd Enrico Panunzi -. Viene messa in campo un’azione concreta per dare liquidità ad aziende e a imprenditori, che hanno visto il blocco delle attività fin da febbraio e che avranno, purtroppo, una ripresa lenta. Il provvedimento è il risultato di un lavoro di ascolto con gli attori del settore e di confronto tra maggioranza e opposizione. Un ringraziamento va all’assessora Giovanna Pugliese, per aver trovato la sintesi in un’azione che dimostra l’attenzione della Regione Lazio per un comparto economico di vitale importanza”.