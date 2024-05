Chiuse le iscrizioni al Concorso Musicale Internazionale Città di Tarquinia: audizioni al via il 15 maggio

Riceviamo e pubblichiamo

Oltre 550 candidati, con 11 orchestre, per 35 istituti tra scuole medie, licei e prestigiosi conservatori di tutt’Italia. Il Concorso Musicale Internazionale Città di Tarquinia organizzato dall’IC “Ettore Sacconi” si conferma come una delle manifestazioni più importanti tra le rassegne musicali dedicate alle scuole e ai conservatori. Le audizioni si svolgeranno dal 15 al 17 maggio, tra l’auditorium San Pancrazio, l’oratorio di Santa Croce e la sala Sacchetti di palazzo dei Priori, sede della Società Tarquiniense d’Arte e Storia (Stas). Le prove saranno valutate da una giuria composta da docenti di conservatorio. La premiazione dei vincitori in forma di concerto si svolgerà il 19 maggio, alle 16, nel teatro comunale “Rossella Falk”.

“Il concorso si conferma un importante punto di riferimento, con istituti provenienti da varie regioni italiane – affermano dall’IC “Ettore Sacconi” –. Abbiamo istituti di Caltanisetta, Teramo, Brindisi, Piombino, Grossetto e di tanti comuni dell’Irpinia e del Lazio, nonché un’ampia rappresentanza dei più celebri conservatori italiani”. Per l’organizzazione della rassegna, la dirigente scolastica dell’IC “Ettore Sacconi” Dilva Boem si è affidata alla squadra collaudata composta dal direttore organizzativo Monia Meraviglia, dal direttore artistico Roberta Ranucci e dal coordinatore musicale Giovanni Lorenzo Cardia.

“Le audizioni sono la parte più impegnativa ed emozionante – concludono dall’IC “Ettore Sacconi” -, perché solamente in quei momenti è possibile capire cosa rappresenti veramente la rassegna. Non solo un concorso ma un momento per stare insieme, condividere esperienze e fare nuove amicizie all’insegna della musica. Con il centro storico di Tarquinia che vedrà giovani, insegnanti e genitori muoversi tra i luoghi delle audizioni”.

Giunto alla 14esima edizione, il Concorso Musicale Internazionale Città di Tarquinia è patrocinato dal prestigioso conservatorio “Alfredo Casella” de L’Aquila, dalla Regione Lazio, dal Comune di Tarquinia, dalla Società Tarquiniense d’Arte e Storia, dall’Accademia Tarquinia Musica, dal Lions Interclub IV Circoscrizione, dal Lions Club Tarquinia, dalla Uil Scuola Viterbo. La manifestazione ha il sostegno di Pianoforti Di Marco, Castra sril, Cartolandia Cartolibreria, Tuscia Tirrenica Camping Village e dell’associazione culturale Viva Tarquinia.