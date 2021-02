“Ritorni e vissuti scolastici durante il Covid-19”: il racconto dalla scuola dell’infanzia di Montalto di Castro

Riceviamo da Laura Santinelli, Docente I.C.S Montalto di Castro, e pubblichiamo

La scuola dell’Infanzia dell’istituto Comprensivo di Montalto di Castro si racconta Tornando a ritroso di pochi mesi, all’inizio dell’anno scolastico, tutti noi abbiamo vissuto e affrontato circostanze ricche di stati d’animo contraddittori, in allarme fra incertezze, remore e paure dell’incognita per l’evoluzione del nuovo anno scolastico con la presenza costante del coronavirus. Il Covid-19 ci ha messo di fronte a nuove responsabilità e ha imposto un modo tutt’altro che usuale di organizzare la didattica a distanza e in presenza…

Tutto è iniziato grazie ad una costante sinergia tra scuola e amministrazione comunale, per applicare al meglio le norme di sicurezza necessarie per adeguare, attraverso valide predisposizioni, gli spazi educativi della scuola. Perciò un ringraziamento particolare va alla dirigente scolastica Grazia Olimpieri e al suo team, per aver reso possibile tutto ciò nel rispetto dei criteri ministeriali. Una volta rientrati dalle vacanze natalizie, abbiamo ripreso così le nostre attività didattiche. È stato un Natale anomalo, regolato da DPCM che hanno determinato l’alternanza di giorni rossi e arancioni e che hanno limitato le nostre interazioni familiari a causa della pandemia, minando quello che di più emotivo e brillante c’è nella festa di Natale.

Poi è arrivato il nuovo anno 2021 trascinando con sé tutti i problemi causati dal Covid-19, ma con l’auspicio che “ANDRA’ TUTTO BENE”, slogan che ci ha accompagnati per l’intera pandemia, insieme ad un colorato arcobaleno. SICURAMENTE SARA’ COSI’!

Nonostante tutto, nella scuola dell’infanzia di Pescia Romana, durante il mese di dicembre, i bambini di 5 anni hanno allestito un bellissimo albero di Natale nel salone della scuola, mantenendo così vivo il valore di questa tradizionale festa. Inoltre i bambini di tutte e tre le sezioni, fra lavoretti e disegni natalizi, si sono impegnati ad eseguire coreografie e canzoncine riprese in diretta webcam, rendendo partecipi famiglie e scuola in una sorta di aggregazione virtuale, scambiandosi affettuosi auguri di buone feste!

Anche nel plesso dell’infanzia di Montalto di Castro, bambini e insegnanti hanno organizzato la festa di Natale addobbando un colorato e allegro albero nell’atrio della scuola e impegnandosi con riprese video effettuate dalle maestre, inviate poi alle famiglie affinché la distanza creata dal virus fosse annientata dalla gioia nel condividere con i genitori la forza del Natale.

Inoltre vorrei rivolgere un dolce pensiero ad un progetto svolto nel periodo natalizio, che vede come protagonisti i bambini dell’infanzia di Pescia Romana e Montalto e il maestro Gianni Rodari, per celebrare i 100 anni dalla nascita dello scrittore. In collaborazione con la biblioteca comunale, la libreria “Bianconiglio” e l’istituto comprensivo di Montalto, è stata allestita nelle rispettive sedi una mostra con 22 pannelli, ispirati a Gianni Rodari seguendo l’iniziativa “ioleggoperché”. Sono stati eseguiti dei lavori ispirati alle favole dell’autore e alla sua fervida creatività letteraria; successivamente esposti in una mostra online per apprezzare l’impegno e la bravura dei piccoli alunni seguiti e supportati dalle loro insegnanti.

A tal proposito, continueranno ad essere svolti lavori didattici di cui sveleremo i particolari successivamente e inoltre verrà affissa nel periodo primaverile all’entrata della scuola dell’infanzia di Montalto, una targa dedicata alla memoria di Gianni Rodari, di cui presto parleremo. Concludo augurando a tutti: dirigente, personale amministrativo e personale docenti, personale ATA e alunni, un buon proseguimento di anno scolastico con l’auspicio che si possa al più presto ritornare alla nostra ordinaria NORMALITA’.