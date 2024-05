Tarquinia, il programma della seconda giornata della Mostra mercato macchine agricole

Il 4 maggio, per la seconda giornata della Mostra mercato macchine agricole a Tarquinia Lido, sono previsti vari incontri e convegni presso la sala convegni in viale dei Tritoni. Alle 10:30 si terrà il convegno dal titolo “Il futuro in campo tra innovazione e sostenibilità ambientale”, seguito alle 12 da “Agricoltura di precisione e digitalizzazione”, e alle 17 da “Il vino, mercato, ricerca e nuove tendenze”.

Spettacoli equestri e dimostrazioni

Nel villaggio agricolo, sempre in viale dei Tritoni, si svolgeranno spettacoli equestri la mattina alle 11 e il pomeriggio alle 18. Tra i protagonisti ci saranno l’allevatore e addestratore Federico Forci e Raffaele Di Palma, campione internazionale di volteggio acrobatico.

Show Cooking e musica dal vivo

Presso l’area direzione in viale dei Tritoni, la cuoca dell’Alleanza Slow Food Vittoria Tassoni svelerà i segreti dell’acquacotta, piatto tipico della gastronomia tarquiniese. Sul grande palco di viale dei Tritoni si esibiranno i Fiori Neri alle 17 e la HBH Show Band con lo spettacolo “History of Dance” alle 21, che proporrà una selezione di brani dagli anni Sessanta agli anni Duemila.

La Mostra mercato macchine agricole è organizzata dal Comune di Tarquinia, in collaborazione con la Pro loco Tarquinia, con il patrocinio del Misaf, della Regione Lazio, dell’Arsial e della Provincia di Viterbo, e la partecipazione di varie organizzazioni del settore agricolo.