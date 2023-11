Rivivere Leandro: l’11 novembre al teatro di Tarquinia due concerti per ricordare il maestro Piccioni

Un serata dedicata a Leandro Piccioni, perchè Tarquinia possa ricordare lo straordinario talento musicale di un cittadino scomparso troppo presto e in modo così improvviso. L’11 novembre il teatro Rossella Falk ospiterà due concerti dedicati al maestro, con sul palco gli artisti che lo hanno accompagnato per lunghi anni della carriera.

Un doppio appuntamento, alle ore 18 ed alle ore 21, per ripercorrere la storia musicale di Leandro sia attraverso le sue composizioni che grazie al tramite di tanti amici musicisti che con lui hanno a lungo condiviso il palco e i progetti artistici. Un appuntamento imperdibile non solo dal punto di vista emotivo, ma anche da quello musicale.

Artista riconosciuto a livello internazionale, Leandro è stato per anni pianista solista del grande maestro Ennio Morricone, con cui ha lavorato a strettissimo contatto anche dopo la morte del premio Oscar, continuando a portarne le note nei teatro di tutto il mondo, senza abbandonare il ruolo da compositore o direttore, che l’ha portato con l’Orchestra di Piazza Vittorio a vincere il David di Donatello.

“È importante che Tarquinia dedichi questa lunga serata di musica a Leandro – le dichiarazioni del Sindaco Alessandro Giulivi – che per me era prima di tutto un amico. Questa è solo la prima di una delle tante occasioni in cui la nostra città continuerà a dare il suo tributo alla sua memoria e alla sua arte”.

L’evento ha il Patrocinio del Comune di Tarquinia. I concerti sono ad ingresso libero. Per info e prenotazioni è possibile contattare l’Infopoint di Tarquinia 0766 849 282.