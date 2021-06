Roma Aurelio: tra riqualificazione, decoro urbano e sociale

Riceviamo e pubblichiamo

Dalla riqualificazione delle opere incompiute o abbandonate del Municipio XIII di Roma ad un piano per il decoro urbano. Sono solo alcuni tra i temi al centro del programma della candidata Presidente Sabrina Giuseppetti per le Primarie del Partito Democratico previste per la giornata di domenica 20 giugno.

“Abbiamo fatto nostro il programma del PD territoriale, frutto di un lavoro collettivo, ciascuno con una tematica specifica” – le parole di Giuseppetti – “Doveroso partire da iniziative quali il prolungamento di via Gregorio XI sull’Aurelia, la riqualificazione dello stabile ex Campari a Montespaccato e la fornace Veschi da destinare ad attività per i giovani, il completamento dell’asilo nido in costruzione a via di Valcannuta, l’immediata apertura ai cittadini del parco della Cellulosa, la creazione di un percorso attrezzato nella tenuta dell’Acquafredda”.

Tra i temi a cuore della candidata anche l’inclusione e il sostegno alle periferie: aspetto prioritario nell’agenda di Giuseppetti già nella sua esperienza precedente di Assessore ai Lavori Pubblici prima e ai Servizi Sociali e Sanitari poi.

“Abbiamo in mente un articolato progetto per il decoro urbano che preveda l’istituzione di un servizio di pronto intervento a disposizione dei cittadini e il coinvolgimento di associazioni e centri anziani per l’apertura e la chiusura dei giardini pubblici”, continua la candidata Presidente.

Numerose le proposte territoriali per una mobilità sostenibile e grande attenzione alle scuole con aumento dei fondi per l’edilizia. Per favorire una più ampia diffusione degli obiettivi programmatici tra i cittadini, e soprattutto per garantire l’ascolto dei residenti, essenziale per le priorità su cui intervenire, già nei giorni scorsi la candidata Presidente è stata tra la gente del quartiere, dal mercato di Valle Aurelia a quello di Urbano II.

Importante anche la visita, lunedì 7 giugno insieme al candidato Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, alla Metro A Battistini per ribadire la contrarietà al progetto della funivia e quella al Centro Montespaccato Savoia, straordinario esempio di recupero vincente della legalità e di lotta alla criminalità organizzata.

“In questi giorni prima dell’appuntamento del 20 Giugno saremo ancora presenti nelle piazze e nei maggiori punti di aggregazione del Municipio, oltre che sul web con l’apertura di spazi social come la pagina www.facebook.com/sabrinagiuseppettipresidente dove eviterò di pubblicare ripetutamente foto di rifiuti e buche che sappiamo essere tra i problemi principali di Roma ma mi concentrerò per ricevere le segnalazioni sulle problematiche più urgenti cui porre rimedio e trovare soluzioni con idee e spunti finalizzati al bene comune”, conclude Sabrina Giuseppetti.