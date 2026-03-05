Roma celebra l’8 marzo nei Musei civici con visite, incontri e itinerari

Dal 6 all’8 marzo la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali promuove un ampio programma di iniziative nei musei e nei luoghi culturali di Roma in occasione della Giornata Internazionale della Donna.

Il calendario comprende visite guidate, incontri, itinerari urbani e proiezioni dedicati al ruolo delle donne nella storia e nell’arte. Tutte le attività sono gratuite e consentono l’accesso libero ai musei coinvolti. Alcuni appuntamenti richiedono la prenotazione allo 060608 o via e-mail, mentre altri saranno a ingresso libero fino a esaurimento posti.

Il programma tra musei, street art e dibattiti

Venerdì 6 marzo sono previsti diversi appuntamenti: l’incontro “Poesie dalle Mura” al Museo delle Mura, un itinerario tra le opere di street art nel quartiere San Lorenzo e una visita alla mostra dedicata allo scultore Constantin Brancusi ai Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali.

Sabato 7 marzo il programma prosegue con la visita “Artiste e muse nella collezione della GAM” alla Galleria d’Arte Moderna di Roma e con il dibattito “La lunga strada della voce femminile” al Museo di Casal de’ Pazzi, dedicato alle radici storiche degli stereotipi di genere.

Domenica 8 marzo tra archeologia, storia e fotografia

La giornata dell’8 marzo prevede numerosi appuntamenti: alla Villa di Massenzio si terrà un’intervista “impossibile” alla nobile romana Annia Regilla, mentre al Mausoleo Ossario Garibaldino una visita racconterà il ruolo delle donne nel Risorgimento romano.

Il programma proseguirà con una visita alla mostra fotografica “Lanterne magiche” al Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese, gli incontri dedicati all’artista e archeologa Maria Barosso ai Centrale Montemartini e, nel pomeriggio, una riflessione sul mito di Apollo e Dafne e sul tema della violenza di genere al Museo di Roma a Palazzo Braschi.