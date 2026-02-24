Roma, cultura in primo piano: dal 27 febbraio al 5 marzo visite gratuite, archeologia e incontri nei musei civici

Dal 27 febbraio al 5 marzo 2026 la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, con Roma Capitale e l’Assessorato alla Cultura, propone un fitto calendario di appuntamenti tra musei, archeologia e approfondimenti storici a Roma.

Il mese di marzo si apre con la consueta prima domenica del mese a ingresso gratuito nel Sistema dei Musei Civici e in alcune aree archeologiche, tra cui l’Area Sacra di Largo Argentina, i Fori Imperiali e il Circo Massimo. Apertura gratuita anche per il Museo della Forma Urbis, ospitato nell’ex palestra GIL all’interno del Parco Archeologico del Celio.

Ai Musei Capitolini, sede Villa Caffarelli, sono inoltre previste visite guidate gratuite alla mostra “La Grecia a Roma”, con percorsi in italiano e inglese dedicati al dialogo tra cultura greca e romana, arricchiti da apparati multimediali immersivi.

Bunker di Villa Torlonia, Circo Maximo Experience e presentazioni editoriali

Restano invece a tariffazione ordinaria (ridotta con Roma MIC Card) le visite al bunker e ai rifugi antiaerei sotto il Casino Nobile di Villa Torlonia, così come Circo Maximo Experience, il percorso in realtà aumentata e virtuale che consente di esplorare le diverse fasi storiche del Circo Massimo tramite visori 3D.

Spazio anche agli incontri culturali: prende il via una nuova stagione di “Libri al Museo” al Museo di Roma a Palazzo Braschi, con la presentazione del volume “Charles Percier e le ville di Roma. 1786–1791”, dedicato ai disegni romani dell’architetto francese. Nella stessa sede, per il ciclo “Roma Racconta…”, è in programma un approfondimento sugli affreschi di Apollo e delle Muse legati alla villa della Magliana e oggi esposti a Palazzo Braschi.

Passeggiate urbane, Mercati di Traiano e Scuola Romana

Tra le attività sul territorio, sabato 28 febbraio è prevista una passeggiata tematica lungo i Bastioni del Gianicolo, dal Museo della Repubblica Romana fino alla Fontana dell’Acqua Paola, per ripercorrere l’evoluzione delle mura cittadine dall’età imperiale alla storia recente.

Per i possessori della Roma MIC Card tornano anche gli appuntamenti del ciclo aMICi: ai Mercati di Traiano una visita dedicata all’area dell’Arcone della via Biberatica, mentre ai Musei di Villa Torlonia un incontro sul nuovo allestimento museale della Scuola Romana, con focus sulla produzione artistica tra le due guerre.

Il programma completo è consultabile sui portali ufficiali della Sovrintendenza Capitolina e dei Musei in Comune, con prenotazioni centralizzate al numero 060608. Le iniziative potrebbero subire variazioni.