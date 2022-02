Roma Culture, gli appuntamenti dal 2 all’8 febbraio tra archeologia, musica, teatro e arte

Riceviamo e pubblichiamo

Al via una nuova settimana di eventi di Roma Culture. Tante le proposte offerte dalle istituzioni culturali cittadine. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito culture.roma.it e sui canali social di @cultureroma. Ecco alcuni degli appuntamenti in programma.

LEZIONI “LUCE SULL’ARCHEOLOGIA”

Al Teatro Argentina dal 6 febbraio all’8 maggio torna Luce sull’archeologia, alla sua ottava edizione dedicata al tema Città Romane. Idee, realtà e utopie nel mondo antico. Un percorso nella storia, nell’archeologia e nella storia dell’arte per approfondire l’idea di città con i suoi elementi universali e comuni, i modelli urbani di altre civiltà, gli archetipi greci. Da Roma, alla città celeste di Sant’Agostino, alle città ideali della pittura rinascimentale. Gli incontri vedranno gli interventi di studiose e studiosi illustri, i contributi di storia dell’arte di Claudio Strinati, le anteprime del passato di Andreas M. Steiner e l’introduzione di Massimiliano Ghilardi.

Nel primo incontro, domenica 6 febbraio alle ore 11, interverranno Emanuele Greco (L’Orientale Università di Napoli) con Atene: la formazione della più grande città del mondo greco classico; Annalisa Lo Monaco (Sapienza Università di Roma) con Dall’utopia alla realtà: la città ideale, immaginata e raffigurata, e la città reale; Francesco Sirano (Direttore del Parco Archeologico di Ercolano) con La città dei tre cuori. Capua antica tra Etruschi, Sanniti e Romani. Contributi di Storia dell’Arte di Claudio Strinati: Rubens, La morte di Seneca insieme con la Statua antica del Seneca stante con i piedi nella tinozza di sangue.

Biglietti: singolo incontro €10; sette incontri € 50. Biglietti online su https://teatrodiroma.vivaticket.it.

MUSICA

La programmazione dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, mercoledì 2 febbraio alle ore 20.30 nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica, propone il concerto del Quartetto Adorno (Edoardo Zosi e Liù Pelliciari, violino; Benedetta Bucci, viola; Stefano Cerrato, violoncello) che eseguirà musiche di Webern (Sei Bagatelle op. 9), Šostakovič (Quartetto n. 14 op. 142), Beethoven (Quartetto op. 130 con Grande Fuga op. 133). Sarà invece il maestro Antonio Pappano a dirigere, dal podio della Sala Santa Cecilia, giovedì 3 febbraio alle ore 19.30 (repliche venerdì 4 ore 20.30 e sabato 5 ore 18) l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia nel concerto che vedrà al pianoforte Kirill Gerstein eseguire musiche di Dukas (L’apprendista stregone), di Adès (Concerto per pianoforte), di Strauss (Also sprach Zarathustra). Seguirà lunedì 7 febbraio alle ore 20.30 il concerto del pianista Maurizio Pollini con musiche di Beethoven (Sonata op. 101), Schumann (Fantasia op. 17), Chopin (Mazurka op. 56, Barcarola op. 60, Ballata n. 4 op. 52, Scherzo n. 1 op. 20). Infine, martedì 8 febbraio alle ore 19.30 (replica mercoledì 9 febbraio ore 20.30) sarà ancora il maestro Antonio Pappano a dirigere l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia nel concerto che vedrà al pianoforte Alexei Volodin eseguire musiche di Szymanowski (Ouverture da concerto op. 12), Rachmaninoff (Rapsodia su un tema di Paganini), Čajkovskij (Sinfonia n. 6 “Patetica”). Biglietti online su https://www.ticketone.it.

Ancora all’Auditorium Parco della Musica, la Fondazione Musica per Roma, nell’ambito della rassegna Retape curata da Ernesto Assante e dedicata alla nuova scena musicale romana, venerdì 4 febbraio propone i concerti di Niccolò Carnesi e Andrea Di Donna. Domenica 6 febbraio invece, per Recording Studio, il sassofonista Claudio Fasoli, in quartetto con Michelangelo Decorato (pianoforte), Andrea Lamacchia (contrabbasso), Marco Zanoli (batteria), presenterà il suo ultimo progetto Viaggio in un sole arcano ispirato alla potenza generatrice ed emotiva del sole. Inizio concerti ore 21. Biglietti online su https://www.ticketone.it.

Proseguono i concerti alla Casa del Jazz con Enrico Zanisi in piano solo (venerdì 4 febbraio) e con il gruppo She’s analog (sabato 5 febbraio). Al via domenica 6 febbraio alle ore 11 la rassegna Storie poco standard, quattro incontri con Luca Bragalini dedicati ad altrettante canzoni diventate standard di jazz. Nel primo appuntamento si parlerà di Someday my prince will come: il jazz e il cinema d’animazione. Inizio concerti ore 21. Biglietti online su https://www.ticketone.it.

Al Teatro Torlonia, venerdì 4 febbraio alle ore 20 per il ciclo di incontri La musica è una cosa meravigliosa dedicati ai principali autori della storia della musica, si terrà l’appuntamento sulla musica di Anton Bruckner. Ad introdurre i brani del compositore sarà Mario Leone, mentre Irene Ninno al pianoforte eseguirà la Sinfonia n. 1 in do minore WAB 101. Biglietti online su https://www.r3o.org.

Per la stagione del Teatro dell’Opera, martedì 8 febbraio alle ore 20 sul palco del Teatro Costanzi debutta Luisa Miller, melodramma tragico in tre atti con musica di Giuseppe Verdi, libretto di Salvadore Cammarano tratto dalla tragedia Kabale und Liebe di Friedrich Schiller. Regia di Damiano Michieletto, scene di Paolo Fantin, costumi di Carla Teti. A dirigere l’Orchestra e il Coro del Teatro dell’Opera di Roma il maestro Michele Mariotti. Maestro del Coro Roberto Gabbiani. Repliche il 10, 12, 15 e 17 febbraio. Biglietti online su https://www.ticketone.it.

Per apprezzare meglio il melodramma, lunedì 7 febbraio alle ore 20, il maestro Giovanni Bietti terrà una lezione rivolta ad appassionati e neofiti. L’appuntamento fa parte del ciclo Lezioni di Opera, che prenderanno in esame i brani in programma nella stagione, illustrandone il contesto e i contenuti musicali e drammatici. Biglietti online su https://www.ticketone.it.

TEATRO

Al Teatro Tor Bella Monaca, in sala Grande, mercoledì 2 e giovedì 3 febbraio alle ore 21 in scena lo spettacolo Persone naturali e strafottenti di Giuseppe Patroni Griffi, con Marisa Laurito, Giovanni Anzaldo, Livio Beshir e Giancarlo Nicoletti che firma anche la regia. Quattro persone, per un gioco del destino divideranno la loro solitudine con quella degli altri, mentre fuori la città saluta il nuovo anno, fra accese discussioni, desideri repressi, liti e violenze sessuali. Venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 febbraio sarà poi la volta di Certi di esistere, testo e regia di Alessandro Benvenuti, con gli attori della Compagnia TBM: Marco Prosperini, Maria Cristina Fioretti, Andrea Murchio, Maddalena Rizzi, Bruno Governale, Roberto Zorzut. Cinque attori, vissuti per tanto tempo all’ombra di un autore padre padrone, sono costretti a rivedere ad uno ad uno i loro giorni passati per capire dove e quando hanno perso la strada maestra, ritrovandosi oggi in un vicolo cieco. Spettacoli: venerdì e sabato ore 21; domenica ore 17.30. Biglietti online su https://www.vivaticket.com.

Al Teatro Biblioteca Quarticciolo sabato 5 e domenica 6 febbraio, in prima regionale, il Teatro Del Carretto presenta Caligola-Underdog/Upset, regia e drammaturgia di Jonathan Bertolai, con Ian Gualdani. I drammi interiori di Caligola sono l’occasione per indagare i giovani di oggi alle prese con i dubbi sul futuro, scontrandosi con un mondo assurdo, nel quale conquistarsi il diritto di esistere e di emergere. Spettacoli: sabato ore 21, domenica ore 17. Biglietti online su https://www.ciaotickets.com.

Al Teatro del Lido di Ostia domenica 6 febbraio alle ore 17.30, la Compagnia Atacama presenta La danza della realtà, un progetto di Patrizia Cavola e Ivan Truol che firmano ideazione, coreografia, regia e luci: uno spettacolo, ispirato all’universo di Alejandro Jodorowsky, che vuole essere un viaggio attraverso le contraddizioni dell’essere umano. Biglietti online su https://www.vivaticket.com.

Al Teatro India fino al 6 febbraio in scena lo spettacolo Smarrimento scritto e diretto da Lucia Calamaro con Lucia Mascino. Una scrittrice in crisi non riesce a produrre niente di nuovo, ha solo personaggi iniziali di vari romanzi che non scriverà mai. In scena un dichiarato elogio degli inizi e del cominciare (spettacoli ore 20, domenica ore 18). Martedì 8 febbraio alle ore 20 (in replica fino al 13 febbraio) debutta invece Brevi interviste con uomini schifosi di David Foster Wallace, regia e drammaturgia di Daniel Veronese, con Lino Musella e Paolo Mazzarelli. Un insieme di perversioni e meschinità, che ritraggono il maschio contemporaneo come un essere debole, che ricorre al cinismo, e anche alla violenza, come principale modalità relazionale con l’altro sesso. Biglietti online su https://teatrodiroma.vivaticket.it.

Al Teatro Argentina da martedì 8 febbraio alle ore 20 arriva La Metamorfosi di Franz Kafka, adattamento e regia di Giorgio Barberio Corsetti, con Michelangelo Dalisi, Roberto Rustioni, Sara Putignano, Anna Chiara Colombo, Giovanni Prosperi, Francesca Astrei, Dario Caccuri. Un classico della letteratura che mantiene un forte aggancio alla contemporaneità, grazie all’esplorazione, ora tragica ora comica, del tema dell’isolamento, della perdita di contatti, della depressione determinata da alienazione ed estraniamento. Repliche fino al 27 febbraio. Biglietti online su https://teatrodiroma.vivaticket.it.

CINEMA

Nella Sala cinema del MACRO, domenica 6 febbraio alle ore 17, come parte della mostra Chi ha paura di Patrizia Vicinelli, in corso fino al 27 febbraio prossimo, si terrà la rassegna cinematografica dedicata alla poetessa bolognese e alle diverse collaborazioni da lei costruite nel corso della vita. Verranno proiettati i film In viaggio con Patrizia (1965) e Transfer per camera verso Virulentia (1967), entrambi di Alberto Grifi, ed ancora Errore di gruppo (1973) di Karma Film e La nott’e’l giorno (1976) di Gianni Castagnoli. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Nella Sala Cinema del Palazzo delle Esposizioni per la rassegna A Qualcuno piace Classico, martedì 8 febbraio alle ore 20 verrà proiettato il film Belle speranze di Mike Leigh (1988), con Philip Davis, Ruth Sheen, Lesley Manville. Presenta il film Anna Maria Pasetti. L’amore (e la politica) nella Londra degli anni Ottanta: dietro un tono apparente di commedia, Leigh racconta il profondo disagio sociale dell’Inghilterra di Margaret Thatcher. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti con prenotazione obbligatoria sul sito www.palazzoesposizioni.it dalle ore 9 del giorno precedente alla proiezione fino a un’ora prima.

Alla Casa del Cinema di Roma è disponibile fino al 13 febbraio la mostra ad ingresso gratuito, Carnevale di Viareggio & Cinema, con le fotografie in grande formato di alcune delle costruzioni allegoriche dedicate ai grandi film e agli straordinari personaggi del cinema lungo una storia che va dal 1928 al 2021. In mostra anche inedite immagini, ricavate dalla digitalizzazione con i colori originali di pellicole e diapositive conservate presso l’Archivio Storico della Cittadella del Carnevale di Viareggio. (Visitabile tutti i giorni ore 9-20).

L’appuntamento con il grande cinema continua invece lunedì 7 febbraio con un nuovo tassello del mosaico che compone la rassegna Sala Europa: alle ore 20.30 verrà proiettato il film di Claude Sautet del 1972 César e Rosalie (È simpatico, ma gli romperei il muso). Per le proiezioni ingresso libero fino ad esaurimento posti.

ARTE

Dal 4 al 27 febbraio, presso il foyer del Teatro del Lido di Ostia, in mostra Mareterno, ventidue fotografie di Valeria Tofanelli e Lorenzo Catena, che hanno come protagonista Ostia e il suo mare. Sabato 5 febbraio alle ore 17 in programma il vernissage e la presentazione del libro fotografico omonimo. L’esposizione sarà visitabile negli orari di apertura del botteghino: dal martedì al giovedì ore 16-19; dal venerdì alla domenica ore 17-20.

Al Palazzo delle Esposizioni prosegue fino al 27 febbraio il progetto espositivo Tre stazioni per Arte-Scienza, con le sue tre mostre a rappresentare tre diversi punti di vista: storico (La scienza di Roma. Passato, presente e futuro di una città), artistico (Ti con zero) e della ricerca scientifica contemporanea (Incertezza. Interpretare il presente, prevedere il futuro). Biglietti online su https://ecm.coopculture.it.

Per il ciclo di conferenze che accompagna l’esposizione, lunedì 7 febbraio alle ore 18.30, sul sito e pagina Facebook del Palazzo delle Esposizioni e su canale Youtube e pagina Facebook dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, si terrà l’incontro online L’incertezza in fisica: dalla meccanica quantistica ai grandi misteri dell’universo, con Vincenzo Barone, Ornella Juliana Piccini, Giada Mancini, Antonio Walter Riotto, Paola Bonani.

Sempre fino al 27 febbraio, è visitabile anche la mostra ad ingresso gratuito Toccare la bellezza. Maria Montessori Bruno Munari, per conoscere meglio due tra i più illustri protagonisti della cultura italiana contemporanea. Orari di tutte le mostre: domenica, martedì, mercoledì e giovedì ore 10-20; venerdì e sabato ore 10-22.30. Ultimo ingresso 1 ora prima.

Al MACRO si conclude domenica 6 febbraio la mostra Win A New Car di VIER5. Proseguono invece fino al 27 febbraio le mostre Autoritratto come Salvo, con opere anche di Jonathan Monk, Nicolas Party, Nicola Pecoraro, Ramona Ponzini e Chi ha paura di Patrizia Vicinelli, dedicata alla poetessa bolognese. Visitabile fino al 16 marzo l’installazione Cut a Door in the Wolf di Jason Dodge. Ingresso gratuito. Orari: martedì, mercoledì, giovedì e domenica ore 12-20; venerdì e sabato ore 12-22. Ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura.

Tanti gli appuntamenti promossi dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Tra questi si segnala che domenica 6 febbraio, nel Sistema Musei di Roma Capitale, torna l’appuntamento con la prima domenica del mese ad ingresso gratuito per tutti i visitatori, sia residenti sia non residenti. Oltre alle collezioni dei musei civici sarà possibile visitare anche le mostre allestite al loro interno (prenotazione allo 060608 obbligatoria solo per i gruppi) e alcuni dei siti archeologici della città come l’area archeologica del Circo Massimo (ore 9.30-16, ultimo ingresso ore 15); l’area archeologica dei Fori Imperiali (ingresso dalla Colonna Traiana ore 8.30-16.30, ultimo ingresso ore 15.30); il Mausoleo di Augusto (ore 9-16, ultimo ingresso ore 15, prenotazione obbligatoria www.mausoleodiaugusto.it).

Al Museo Civico di Zoologia, dal 4 febbraio al 29 maggio, riapre la mostra La Via delle Api, dedicata al mondo di questi straordinari insetti, alla loro organizzazione sociale e al ruolo da essi svolto per la conservazione della biodiversità vegetale e animale. (Dal martedì alla domenica ore 9-19, ultimo ingresso ore 18).

Per il ciclo di conferenze gratuite Roma racconta…educare alle mostre, educare alla città sono in programma: mercoledì 2 febbraio alle ore 16.30 a cura del Museo di Roma, l’incontro online Narrare il passato. Modelli fisici e virtuali della Roma preunitaria con Francesca Geremia che indagherà sulle trasformazioni della città avvenute all’indomani della proclamazione di Roma come Capitale del Regno d’Italia; giovedì 3 febbraio alle ore 16.30 a cura del Museo di Roma in Trastevere, l’incontro online Il controllo istituzionale su teatro, cinema e stampa nel dopoguerra con Maria Procino e Roberto De Rose che parleranno di censura analizzando i casi di Eduardo De Filippo e Francesco Rosi, due artisti in grado di schivare abilmente le forbici della censura. A moderare sarà Giovanni Paoloni.

Proseguono, in presenza e online, le attività gratuite di aMICi, dedicate ai possessori della MiC Card, ma non solo. Sabato 5 febbraio alle ore 16, al Museo di Roma in Trastevere si terrà la visita guidata (max 12 partecipanti) alla mostra Labirinti InTrastevere con Roberta Perfetti, Silvia Telmon e le due fotografe Marta Ferro e Claudia Rolando. Lunedì 7 febbraio alle ore 17, invece, il Planetario e Museo Astronomico presenterà sulla piattaforma Google Meet, l’incontro online Carpe Sidera: la Meraviglia del Cielo sulla Bellezza di Roma. Attraverso le sue spettacolari fotografie, l’astronomo Gianluca Masi metterà in comunicazione le bellezze monumentali di Roma con le meraviglie del cielo stellato.

Infine domenica 6 febbraio alle ore 11.30 al Casino dei Principi a Villa Torlonia, il curatore Marco Tonelli terrà il terzo e ultimo appuntamento del ciclo Incontro con l’arte di Piero Raspi, finalizzato a conoscere temi e poetica delle opere presenti nella mostra Piero Raspi dalla luce al colore. Dipinti 1955-2005. L’incontro si chiuderà con una visita guidata gratuita.

Per partecipare agli incontri e alle visite, prenotazione obbligatoria al contact center 060608 (attivo tutti i giorni ore 9-19).

Al Parco della Musica, nell’Auditorium Garage, prosegue fino al 6 marzo An Unguarded Moment, la mostra antologica dell’artista Adrian Tranquilli, a cura di Antonello Tolve, che presenta oltre cinquanta opere in un percorso inedito, fatto di installazioni ambientali dal forte impatto visivo, appositamente realizzate. Orari: da mercoledì a domenica ore 11-20; lunedì ore 14.30-19.30; chiuso martedì. Biglietti online su https://www.ticketone.it.

Nella Biblioteca Europea, fino al 12 marzo è visitabile l’emozionante mostra fotografica Volti al futuro. Venti ritratti di rifugiati che si raccontano che il Centro Astalli, per i suoi 40 anni di attività, ha fatto realizzare dal fotoreporter Francesco Malavolta. Una suggestiva galleria di volti e storie che dialogano con la biblioteca e coinvolgono i suoi frequentatori. Integra la mostra una bibliografia di libri, film e graphic novel sul tema, presenti in biblioteca. Ingresso libero da lunedì a venerdì negli orari di apertura della biblioteca (lun, mar, gio ore 9-19; mer e ven 9-15).

ATTIVITA’ DELLE BIBLIOTECHE

Tra gli appuntamenti della settimana promossi dall’Istituzione Biblioteche di Roma si segnalano:

giovedì 3 febbraio alle ore 17.30 alla Biblioteca Goffredo Mameli, presentazione del libro Elena Ferrante. Poetiche e Politiche della soggettività di Isabella Pinto (Mimesis, 2020). Con la partecipazione di Chiara Franceschini, operatrice della Casa delle donne “Lucha y Siesta” e letture di Lila Esposito. Prenotazione obbligatoria: goffredomameli@bibliotechediroma.it.

Lunedì 7 febbraio alle ore 18 alla Casa delle Letterature presentazione del libro Storie di fuoco. Patrioti, militanti, terroristi di Paolo Macry (Il Mulino, 2021), con Silvio Pons e Claudio Velardi. Il racconto di donne e uomini impegnati nelle lotte per l’indipendenza nazionale, nelle guerre e nelle rivoluzioni. Prenotazione obbligatoria: casadelleletterature@bibliotechediroma.it.

Martedì 8 febbraio alle ore 17 alla Biblioteca Franco Basaglia presentazione di La storia di Primavalle: dalla Preistoria ai giorni nostri a cura di Gianluca Chiovelli e Alessandro Guarnacci (Typimedia Editore, 2020), modera Simone Conte. Prenotazione obbligatoria: 06.45460369 – ill.francobasaglia@bibliotechediroma.it.

Fino al 15 febbraio è possibile iscriversi al corso di scrittura Voler scrivere, poter scrivere, proposto dall’Istituzione Biblioteche di Roma e finalizzato alla diffusione della cultura letteraria e all’approfondimento delle pratiche del mestiere dello scrittore. La partecipazione al corso, che sarà tenuto dalla scrittrice Lidia Ravera, è gratuita e riservata ai maggiorenni possessori di Bibliocard (max 15 partecipanti). Gli incontri, della durata di due ore, si terranno tra marzo e maggio 2022 alla Casa delle Letterature, il lunedì pomeriggio. Per maggiori dettagli sulle modalità di iscrizione: https://www.bibliotechediroma.it/opac/news/voler-scrivere-poter-scrivere-saper-scrivere/29458

KIDS

Per i bambini di 6-8 anni, in occasione del Capodanno Cinese, mercoledì 2 febbraio alle ore 16.45 alla Biblioteca Enzo Tortora si inaugura l’anno della tigre, un’occasione per conoscere le origini dei segni zodiacali cinesi attraverso letture e attività creative con la carta insieme alla docente Liu Yang. (Max 12 partecipanti). Prenotazione obbligatoria: tel. 06 45460314 – prenotazioni.intercultura@bibliotechediroma.it.

Al Palazzo delle Esposizioni, domenica 6 febbraio alle ore 11, in occasione della mostra Toccare la bellezza, Maria Montessori Bruno Munari, in programma un appuntamento del ciclo Mano a mano dedicato a famiglie con bambini di 3-6 anni. Durante la visita animata e il laboratorio Scrivere, leggere: un viaggio nella lingua tra suoni, lettere, e parole i bambini avranno modo di arricchire il proprio linguaggio ed esplorare il mondo dei suoni e delle lettere. Prenotazione obbligatoria: www.palazzoesposizioni.it

Al Museo Pietro Canonica a Villa Borghese, la mostra Dante nelle sculture di Pietro Canonica (in corso fino al 27 febbraio), presenta per i più piccoli la sezione Dante nelle sculture di Pietro Canonica. Kids, con testi appositamente pensati per loro, per una visita adatta a tutta la famiglia. “Leggere” Dante nelle cose che ci circondano o nelle parole che pronunciamo diventa così un gioco divertente, un modo per mantenere vivo il grande poeta e le nostre radici culturali. Ingresso gratuito da martedì a domenica ore 10-16, ultimo ingresso 30 minuti prima. Info 060608 (attivo tutti i giorni ore 9-19).