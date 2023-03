Roma Culture, gli appuntamenti dal 29 marzo al 4 aprile

Riceviamo e pubblichiamo

Prende il via una nuova settimana di eventi di Roma Culture con le iniziative proposte dalle istituzioni culturali cittadine e con la programmazione di PPP 100 – Roma racconta Pasolini, dedicata alla celebrazione del centenario pasoliniano. Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sono disponibili sul sito culture.roma.it, culture.roma.it/pasolini100roma e sui canali social di @cultureroma. Ecco alcuni degli appuntamenti.

CINEMA

Dal 29 marzo al 3 aprile appuntamento al Cinema Nuovo Sacher (largo Ascianghi 1) con la XIII edizione di RENDEZ-VOUS, il festival dedicato al cinema francese nato da un’iniziativa dell’Ambasciata di Francia in Italia e realizzato dall’Institut français Italia in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale. È co-organizzato con Unifrance, l’organismo di promozione del cinema e dell’audiovisivo francese nel mondo. La direzione artistica e di progetto è affidata a Vanessa Tonnini. Un’edizione all’insegna del cinema libero e umanista dove la libertà è il motore delle scelte stilistiche dei suoi autori e insieme il messaggio trasmesso dalle opere presenti nella selezione. Il cinema francese, da sempre fucina di una grande ecletticità di talenti, in questi ultimi anni sembra attraversato da un bisogno radicale di rinnovarsi nella forma per dar meglio voce all’inquieto corpo sociale contemporaneo. Il programma di quest’anno vede opere che mescolano intimo e politico, storie dai grandi personaggi, per lo più femminili, che sono motore e acceleratore del cambiamento. Insieme a Isabelle Huppert, ospite d’onore, è prevista la presenza di: François Ozon, Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder, Nicolas Pariser, Léonor Serraille, Clément Cogitore, Julie Lerat-Gersant, Alain Guiraudie, Albert Serra, Jean-Paul Salomé, Bruno Coulais, Marc Fitoussi, Arnaud Desplechin e Paul Kircher. Programma completo su https://www.institutfrancais.it/italia/rendez-vous-festival-del-nuovo-cinema-francese-1. Tutte le proiezioni sono in lingua originale sottotitolata. Biglietti online su https://www.sacherfilm.eu.

Nella Sala Cinema del Palazzo delle Esposizioni al via, dal 30 marzo al 14 maggio, la nuova rassegna HOLLYWOOD PROIBITA. Il cinema senza censure del “Pre-Code”. Verranno presentati film realizzati tra il 1930 e il 1934, una stagione breve ma anche unica e irripetibile nella storia di Hollywood, capace ancora oggi di affascinare per il suo profondo anticonformismo. Si tratta di un cinema dal piglio aggressivo e spudorato, in cui molti temi sensibili furono affrontati con una libertà che a Hollywood tornerà solo negli anni ’60: dal sesso alla violenza, dalla questione razziale alle critiche al sistema carcerario, dal mondo della criminalità all’emancipazione delle donne. Ad aprire il ciclo di proiezioni il 30 marzo sarà il film Scarface (Usa, 1932; in v.o. sottotitolata) di Howard Hawks, con Paul Muni, Ann Dvorak e George Raft. In pieno proibizionismo, Tony Camonte scala le vette della criminalità di Chicago compiendo violenze e omicidi. Seguirà il 31 marzo il film Baby Face (Usa, 1933; in v.o. sottotitolata) di Alfred E. Green, con Barbara Stanwyck e George Brent. Cameriera e prostituta in un bar dei bassifondi, Lily parte per New York con l’amica Chico, decisa a non farsi più usare dagli uomini, ma a usarli lei stessa per fare carriera. Il 1° aprile proiezione di Dishonored (Usa, 1931; in v.o. sottotitolata) di Josef von Sternberg, con Marlene Dietrich e Victor McLaglen. Durante la Grande Guerra, i servizi segreti austriaci reclutano una prostituta per infiltrarla tra i russi, ma l’amore si mette di traverso. Il film che ha creato il mito di Marlene. Il 2 aprile è la volta di Trouble in Paradise (Usa, 1932; in v.o. sottotitolata) di Ernst Lubitsch, con Miriam Hopkins, Kay Francis e Herbert Marshall. Gaston e Lily, due ladri innamorati, si fanno assumere dalla ricca Madame Colet per derubarla, ma tra i tre non andrà tutto come previsto.

Prosegue il ciclo A qualcuno piace classico. Il 4 aprile appuntamento con la proiezione del film Il teatro di Minnie (Usa, 1928), film muto di Frank Capra, con Bessie Love, Johnnie Walker ed Ernest Hilliard. Una delle commedie giovanili di Capra in cui già si intuisce il talento del regista, nel ritmo del racconto, nel lavoro sugli attori, nel divertimento sempre alternato a momenti di grande intensità emotiva. Il film, accompagnato dal vivo al pianoforte dal M° Antonio Coppola, sarà introdotto da Emanuele Rauco.

Inizio proiezioni alle 20. Ingresso libero fino a esaurimento posti con prenotazione sul sito www.palazzoesposizioni.it dalle ore 9 del giorno precedente alla proiezione fino a un’ora prima.

Al Nuovo Cinema Aquila il 30 marzo, al termine della proiezione delle ore 21 di Altavoce (Italia, 2022), è in programma l’incontro con il regista Massimiliano Russo e l’attrice protagonista del film, Paola Roccuzzo. Un film sperimentale in quattro episodi girato fra l’Italia e l’Inghilterra i quali hanno come filo conduttore l’indagine psicologica e filosofica sulla condizione umana; attraverso le voci-pensiero dei personaggi, la pellicola, con chiari intenti meta-cinematografici, riflette “sul reale e ciò che non lo è”. Il film sarà in cartellone dal 30 marzo al 5 aprile.

Il 30 marzo torna in sala Non morirò di fame (Italia, 2023), il film di Umberto Spinazzola interpretato da Michele Di Mauro, dall’attore polacco Jerzy Stuhr e dall’esordiente Chiara Merulla, con la partecipazione di Riccardo Lombardo. Le proiezioni, tutte alle 18.45, saranno accompagnate da eventi e incontri con il pubblico realizzati il 30 marzo in collaborazione con Unicoop Tirreno e il 31 marzo con Banco Alimentare. Il film è in programmazione fino al 2 aprile.

Proseguono le proiezioni in corso: 2028 – La ragazza trovata nella spazzatura (Polonia, 2021) di e con Michal Krzywicki; Educazione fisica (Italia, 2022), commedia di Stefano Cipani scritta dai fratelli D’Innocenzo; Women Talking – Il diritto di scegliere (USA, 2022) di Sarah Polley, film vincitore dell’Oscar 2023 per la Migliore Sceneggiatura non originale; il film d’animazione Marcel – The Shell di Dean-Fleischer-Camp (USA, 2021); Holy Spider (Francia/Germania/Svezia/Danimarca, 2022; v.o. sottotitolata), thriller di Ali Abbasi. In arrivo dal 3 aprile la versione restaurata di Èl (Messico, 1952; v.o. sottotitolata) diretto da Luis Buñuel con Arturo De Córdova, Delia Garcés e Luis Beristain.

I biglietti sono acquistabili esclusivamente presso il botteghino del cinema. Info su https://www.cinemaaquila.it.

ARTE

Nel Padiglione 9a del Mattatoio a Testaccio inaugura il 30 marzo Terra animata | Visioni tra arte e natura in Italia (1964-2023), esposizione a cura di Paola Bonani e Francesca Rachele Oppedisano. La mostra raccoglie alcuni tra gli esempi più significativi di artisti contemporanei italiani che hanno lavorato sulle relazioni esistenti tra arte, creatività, estetica e i territori naturali che l’uomo abita. La selezione copre un arco cronologico che va dagli anni Sessanta ai giorni nostri, un periodo caratterizzato da grandi cambiamenti nella percezione del rapporto tra natura e uomo. Le opere proposte, attraverso linguaggi diversi, approfondiscono temi legati alla terra e al paesaggio, indagandone e restituendone da un lato i processi di trasformazione e di sfruttamento, dall’altro proiezioni oniriche, emotive, fiabesche e poetiche. Visitabile fino al 30 luglio. Biglietti online su https://ecm.coopculture.it.

Il Padiglione 9b, invece, ospita fino al 21 maggio la mostra Roma periurbana | Risorse agricole, Territorio, Realtà sommerse a cura di Matteo Amati, Carlo Cellamare, Vezio De Lucia, Cristiano Tancredi e Alessandra Valentinelli. Il tema conduttore dell’esposizione è “Roma città a consumo di suolo zero” con lo scopo di rilanciare l’agricoltura urbana e periurbana; sono esposti al pubblico documenti, filmati e materiali fotografici che in questi anni sono stati prodotti dalle Associazioni e dai Gruppi che hanno lavorato nei territori ma anche contributi di urbanisti e tecnici. Ingresso libero.

Entrambe le mostre sono visitabili dal martedì alla domenica dalle 11 alle 20.

Lo spazio Fontana del Palazzo delle Esposizioni il 1° e il 2 aprile ospita la mostra interattiva War up Close VR Museum dedicata all’anniversario dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Attraverso fotografie panoramiche a 360° e filmati ripresi grazie all’uso di droni, la mostra, a cura di War up Close, rivela i dettagli delle atrocità subite dal popolo ucraino. Al fine di creare un’esperienza più coinvolgente e realistica, le immagini sono mostrate attraverso visori per la realtà aumentata. Il team di War up Close continua ancora oggi a immortalare i crimini di guerra contro l’Ucraina per tramandare la memoria della tragedia alle generazioni future. Ingresso libero dalle 10 alle 20.

In concomitanza con l’inaugurazione dei lavori di restauro architettonico e strutturale del Teatro Valle – Franca Valeri, la Sala Squarzina del Teatro Argentina ospita la mostra Il Valle, un teatro gajo e lucido. L’esposizione è dedicata alla storia e al progetto di recupero e valorizzazione dell’edificio e ripercorre le vicende della sala teatrale. La mostra si compone di una prima parte sulla storia dell’edificio e una seconda dedicata alla storia teatrale: il visitatore viene accompagnato attraverso una serie di pannelli immersivi e un video per immagini che permettono di ricordare il valore civile e il prestigio artistico del monumentale Teatro. La mostra è un progetto realizzato dal Teatro di Roma – Teatro Nazionale con la collaborazione scientifica della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali ed è visitabile fino al 21 maggio a ingresso libero. Orari: venerdì e sabato 15-18, domenica 13-16. Info: www.teatrodiroma.net.

Al MACRO proseguono le mostre in corso. Sono quattro le esposizioni aperte al pubblico fino al 27 agosto: After The Light, la prima mostra istituzionale che cerca di contestualizzare il lavoro dell’artista Jochen Klein, all’interno delle più ampie riflessioni collettive e personali che hanno caratterizzato le vite e le pratiche di coloro che hanno lavorato con lui. L’esposizione accoglie anche opere di Julie Ault, Thomas Eggerer, Ull Hohn, Wolfgang Tillmans e Amelie von Wulffen; Beethoven Was a Lesbian è la mostra che raccoglie pubblicazioni e registrazioni sonore che ripercorrono l’intera carriera di Pauline Oliveros, compositrice, performer, autrice ed educatrice, dai suoi primi lavori che uniscono improvvisazione, montaggio e suoni elettronici a quelli successivi che cercano sempre più di ampliare l’interazione tra dispositivi tecnologici, ambiente e musicisti; nell’esposizione What why WET? Leonard Koren, fondatore ed editore di WET: The Magazine of Gourmet Bathing, rivista che ha rappresentato un luogo di sperimentazione editoriale, grafica e narrativa, ripercorre la sua traiettoria dalle origini fino alla chiusura, avvenuta nel 1981; Tempus Fugit, la mostra di Studio Temp, studio di design grafico fondato da Guido Daminelli, Marco Fasolini e Fausto Giliberti, la cui ricerca visiva è orientata verso un processo di semplificazione formale, contaminato dalla grafica popolare e dallo stile tipografico internazionale. Sono ancora visitabili, inoltre: Hervé Guibert: This and More, esposizione a cura di Anthony Huberman organizzata in collaborazione con il Wattis Institute di San Francisco, che presenta una selezione di fotografie dello scrittore, giornalista e fotografo francese Hervé Guibert in cui oggetti inanimati, interni e spazi domestici evocano la presenza di personaggi fuori campo, catturando così l’assenza dell’elemento umano (fino al 21 maggio); Rome is still falling che presenta un nucleo di venti opere di Robert Smithson, realizzate tra il 1960 e il 1964. Il titolo della mostra deriva da una lettera che Smithson scrive, mentre si trova nella città eterna, nel luglio 1961, alla moglie Nancy Holt e nella quale compaiono, nell’angolo in basso a sinistra del foglio, le quattro parole: ‘‘Rome is still falling’’ (fino al 21 maggio). Tutte le mostre sono a ingresso gratuito e visitabili dal martedì al venerdì ore 12-19; sabato e domenica ore 10-19. Ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura.

Nell’ambito delle iniziative promosse dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali si segnala che dal 1° aprile (e fino al 24 giugno), ogni sabato, dalle 10 alle 19 (ultimo ingresso alle 18.20), è prevista l’apertura straordinaria della Torre Moresca di Villa Torlonia. Singoli visitatori e gruppi, con il biglietto d’ingresso alla Serra Moresca e su prenotazione obbligatoria al call center 060608, potranno visitare i due piani dell’imponente costruzione, scoprire le suggestive vetrate colorate e gli stucchi policromi del suo interno, e rivivere in parte quello stupore che doveva impressionare i pochi e privilegiati ospiti del Principe Torlonia (max 20 visitatori per turno; la visita si svolge attraverso un percorso con 42 gradini e pertanto non è idonea a persone con difficoltà motoria grave).

Il 2 aprile, prima domenica del mese, torna l’ingresso gratuito per tutti nei Musei civici e in alcune aree archeologiche della città come il Circo Massimo (dalle ore 9.30 alle ore 19, ultimo ingresso alle 18) e i Fori Imperiali (ingresso dalla Colonna Traiana dalle ore 9 alle ore 19.15, ultimo ingresso un’ora prima). Nei Musei civici saranno visitabili gratuitamente sia le collezioni permanenti sia le mostre temporanee, a eccezione della mostra Roma Medievale. Il volto perduto della città, in corso al Museo di Roma a Palazzo Braschi; della Circo Maximo Experience, la visita in realtà aumentata e virtuale del Circo Massimo (fruibile dalle ore 10 alle 15 ogni 15 minuti, con ultimo ingresso alle 13.50; www.circomaximoexperience.it) e degli spettacoli al Planetario. È consentito l’ingresso con biglietto ridotto ai possessori della MIC Card.

Per il ciclo aMICi il 29 marzo alle 16, in occasione della Giornata Mondiale del Teatro, il Museo di Roma in Trastevere propone l’incontro Trilussa: il poeta burattinaio, in cui saranno presentate alcune opere di grafica dal Fondo Trilussa, tra cui due locandine del teatro di burattini Baracca delle Favole, organizzato dal poeta con l’amico Guglielmo Guastaveglia (Guasta). L’incontro a cura di Tommaso Silvestrini e Martina Tramontana con Silvia Telmon potrà essere seguito online su piattaforma Google Suite.

Ancora il 29 marzo alle 16.30 al Museo di Roma a Palazzo Braschi, Donatella Germanò condurrà la visita La sala di Nemi e gli appartamenti privati della famiglia Braschi, un focus sulla storia di palazzo Braschi, commissionato da papa Pio VI Braschi per suo nipote Luigi Braschi Onesti e per sua moglie Costanza Falconieri.

Il 30 marzo alle 16 ai Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali sarà Maria Paola Del Moro a condurre la visita Una strada romana nel centro di Roma: la via Biberatica, ovvero il percorso basolato più importante dei Mercati di Traiano.

Tre gli appuntamenti in programma il 31 marzo: si comincia alle 11 con I Fori dopo i Fori. Alla scoperta delle fasi medievali e moderne, una passeggiata dal Foro di Traiano a quello di Cesare, a cura di Nicoletta Bernacchio, alla scoperta delle testimonianze medievali e moderne dei Fori Imperiali con un percorso completamente privo di barriere architettoniche; si prosegue alle 16 al Museo Napoleonico con La fiera delle vanità, un percorso a tema, a cura di Laura Panarese con Julia K. Manupelli, attraverso gli abiti, i gioielli, gli accessori, la moda, lo stile, il gusto degli esponenti più raffinati, esteti e bons-vivants della cerchia Bonaparte-Primoli; infine, alle 17, la visita a cura di Isabella Damiani alla mostra in corso ai Musei Capitolini La Roma della Repubblica. Il racconto dell’archeologia illustra, attraverso una serie di temi e contesti archeologici, i caratteri e le trasformazioni della società romana nel corso di cinque secoli, dalla nascita della Repubblica alla creazione dell’Impero.

Ancora due appuntamenti previsti il 4 aprile: alle 11 al Museo Pietro Canonica, Angela Napoletano condurrà la visita al Deposito di sculture di Villa Borghese nel Museo Pietro Canonica, dove sono custodite le sculture più imponenti, e da uno spazio chiuso dove è esposta la maggior parte delle opere, copie romane del II-III secolo d.C. da originali greci del V-III sec. a.C., restaurate tra il XVI e il XIX secolo; alle 14.45 invece, Valentina Musella condurrà Una passeggiata tra le rovine del Foro di Cesare e del Foro di Traiano, tra le colonne dell’anastilosi della Basilica Ulpia, passando per le cantine del quartiere Alessandrino fino al Foro di Cesare.

Per il ciclo Archeologia in Comune, il 1° aprile alle 15.15 la visita guidata L’Auditorium di Mecenate. Giardini, giochi d’acqua e poeti, a cura di Carla Termini, prevede una descrizione del monumento, il racconto del suo ritrovamento e un’analisi della sua struttura. Il 4 aprile in programma due appuntamenti: alle 14.30 la visita guidata a cura di Maria Letizia Buonfiglio sul tema Trasformazioni e restauri nell’area del Teatro di Marcello e del Portico d’Ottavia, un esempio di come un settore antico sia stato modificato nel corso dei secoli; alle 15.15 Sergio Palladino condurrà la visita a Monte Testaccio, gigantesco accumulo volontario, formatosi tra il I e il III secolo d.C. e composto esclusivamente da frammenti di anfore.

Nell’ambito del ciclo Roma Racconta… le professioni del patrimonio culturale, il 4 aprile alle 16.30, il Museo di Roma ospita la conferenza Medioevo mediterraneo-eurasiatico. Nuove strade per la ricerca archeologica con Angelo Castrorao Barba, Elisa Pruno e Francesca Zagari. La partecipazione in presenza è libera e gratuita fino a esaurimento dei posti. Disponibile anche online. Per seguire l’incontro da remoto è necessario compilare sul web il modulo di prenotazione entro le ore 14 del giorno stesso della conferenza; si riceverà poi una mail con il link all’aula virtuale sulla piattaforma Google Suite (info su https://www.sovraintendenzaroma.it/content/roma-racconta%E2%80%A6-le-professioni-del-patrimonio-culturale).

Per tutti gli eventi, incontri e visite guidate, info e prenotazioni al call center lo 060608 (attivo tutti i giorni ore 9-19) e sui siti www.museiincomuneroma.it e www.sovraintendenzaroma.it.

TEATRO E DANZA

Nell’ambito della Stagione 2022/2023 del Teatro dell’Opera di Roma, il 31 marzo alle 21 e il 1° aprile alle 18 al Roma Convention Center La Nuvola (viale Asia 40/44) arriva per la prima volta in Italia Adam’s Passion, lo spettacolo teatrale ideato nel 2015 da Robert Wilson in collaborazione con il grande compositore estone Arvo Pärt. Dopo aver colto il frutto dell’albero della conoscenza, come narrato nella Bibbia, Adamo viene cacciato dall’Eden. Lasciato a se stesso in una terra desolata, riceve alcune visioni che gli mostrano i futuri orrori commessi e subiti dagli uomini. Sono le conseguenze della caduta da lui provocata. Ad Adamo non resterà altro che supplicare l’amore e il perdono di Dio. Il lavoro si rifà all’idea di “opera d’arte totale” di Wagner e fonde insieme musica, canto, danza, movimento, luci e scenografia. A dirigere l’orchestra e il coro della fondazione lirica capitolina sarà Tõnu Kaljuste, grande interprete della musica di Pärt, mentre sul palcoscenico è protagonista la danzatrice statunitense Lucinda Childs, classe 1940, al suo debutto all’Opera di Roma. Insieme a lei sul palco: Michalis Theophanous, Endro Roosimäe, Erki Laur, Tatjana Kosmönina, Triin Marts e Madis Kolk. Violini solisti: Vincenzo Bolognese e Francesco Malatesta. Il coro dell’Opera di Roma è diretto da Ciro Visco.

Al Teatro Costanzi tornano le Lezioni di Opera con il M° Giovanni Bietti: ciclo di incontri per capire in che modo il testo, la scena, la musica interagiscono nel creare la forma di spettacolo dal vivo più amata degli ultimi quattro secoli. Il 1° aprile alle 16 protagonisti del pomeriggio saranno il Tabarro di Giacomo Puccini e il Castello di Barbablù di Béla Bartók.

Biglietti online su https://www.ticketone.it.

Nell’ambito della programmazione del Teatro di Roma – Teatro Nazionale, dal 29 marzo al 2 aprile va in scena al Teatro India Every Brilliant Thing. Fabrizio Arcuri e Filippo Nigro, quest’ultimo anche sul palco, co-dirigono la versione italiana del testo dello scrittore britannico Duncan Macmillan scritto assieme a Jonny Donahoe (che ne è stato anche il primo interprete). Un’autobiografia brillante scandita da una lista delle “cose per cui vale la pena vivere” a opera di un narratore-bambino che, per superare il turbamento del tentativo di suicidio della madre, prova a scrivere un elenco di momenti, emozioni, aneddoti, dall’infanzia all’adolescenza, attraverso il coinvolgimento del pubblico e con una scrittura divertente quale strumento di riflessione sul tema della depressione e sul senso della vita. Orari: ore 20, domenica ore 18. Biglietti online su https://teatrodiroma.vivaticket.it.

Negli spazi della Pelanda, il 31 marzo e il 1° aprile alle 18.30 e il 2 aprile alle 17, a conclusione del primo progetto di didattica e spettacolo, nato dalla collaborazione tra l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico e l’Azienda Speciale Palaexpo, gli allievi del II anno del corso di regia presentano lo spettacolo itinerante Non è il mio cuore a perdersi, ma il mondo che lascio con la supervisione artistica di Giorgio Barberio Corsetti e con gli allievi del II anno del corso di recitazione. Lo spettacolo è la messa in scena di tre testi di Pier Paolo Pasolini: studio su “Porcile”, allievo regista Sergio Biagi; studio su “Histoire du soldat”, allieva regista Giulia Funiciello; studio su “Pilade – Appunti da un’Orestiade pasoliniana”, allievo regista Mattia Spedicato. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Al Teatro Tor Bella Monaca, in Sala Grande, il 30 e 31 marzo appuntamento alle 21 con Uno, Nessuno e Pirandello, spettacolo ispirato al teatro e alle novelle di Luigi Pirandello con Salvatore Della Villa, che firma anche adattamento e regia, Tommaso Massimo Rotella e Chiara Serena Brunetta impegnati in uno spettacolo che induce a riflettere passando dalla risata immediata alla scoperta di una vita psichica individuale complessa, instabile, molteplice e frammentata, in parte inconscia e involontaria. Stessa sala il 2 aprile alle 18 per la prima replica di GRIMM La legge del bosco. C’era una volta una fiaba, l’emblema di un mondo perduto, in cui esprimere un desiderio valeva ancora qualcosa. Ricordiamo tutti i personaggi delle fiabe, con i loro desideri e le loro aspettative sul futuro, ma conosciamo davvero la loro storia? Uno spettacolo di Sara Zottoli e Sara Di Biaggio, con la regia di Giulia Romano, per entrare nella magia delle fiabe più celebri in tutta la loro crudezza e la loro verità, raccontate con un pizzico di ironia. In scena Filippo Francucci, Michele Perrotta, Angela Spina, Domenico Savarese, Francesco Boschiazzo, Luca Visentin, Lidia Marino, Sara Farinato, Giulia Colantonio, Alessandra Galdi, Daniele Brandoni, Carmelo Cannata, Giada Fiore, Melissa Francioli, Anastasia Castagno, Mattia Braghero, Matteo Di Lillo, Roberto Scorza e Simone Fabiani. Prossime repliche 11 e 26 aprile.

In Sala Piccola, dal 30 marzo al 1° aprile alle 21 va in scena La Commedia più antica del mondo, discorso su gli Acarnesi di Aristofane con Massimo Grigò, qui calato nei panni di un brillante accademico che si confronta con questo antico gioiello comico. Con un ghigno rabbioso e idealista, Aristofane costruisce un nuovo mondo libero da ingiustizie e ipocrisie, dove non esistono la povertà e la guerra. Lo spettacolo vede la collaborazione di Francesco Morosi; scultura di Noela Lotti.

Biglietti online su https://www.vivaticket.com.

Al Teatro del Lido di Ostia il 31 marzo e il 1° aprile alle 21 Argot Produzioni presenta MOLLY B. tratto dall’Ulisse di James Joyce. In scena una Molly Bloom, protagonista appunto del romanzo di Joyce, che parla in napoletano, nella straordinaria interpretazione di Iaia Forte. La regia è di Carlo Cecchi e l’adattamento e traduzione in napoletano sono opera di Ruggero Guarini. Biglietti online su https://www.vivaticket.com.

Il 1° aprile alle ore 21 e il 2 aprile alle ore 17 il Teatro Biblioteca Quarticciolo ospita lo spettacolo della compagnia Muta Imago, ASHES. Un viaggio sonoro immersivo, scritto e diretto da Riccardo Fazi: una riflessione sul potere immaginifico del suono e della parola. I quattro performer – Marco Cavalcoli, Ivan Graziano, Monica Demuru e Arianna Pozzoli – parlano, giocano, urlano, lottano, confessano segreti e fanno dichiarazioni d’amore. Una sequenza di accadimenti si svolge senza soluzione di continuità: brevi frammenti di vite private, tutto quello che passa e non resta, ma che definisce e conferisce un significato preciso alla vita degli esseri umani. Musiche originali eseguite dal vivo da Lorenzo Tomio. Biglietti online su https://www.vivaticket.com.

Nell’ambito del cartellone di Musica per Roma, all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, il 2 aprile alle 18 Ascanio Celestini sarà sul palco della Sala Petrassi con il reading I PARASSITI – un diario nei giorni del Covid-19 in cui l’attore, accompagnato alla fisarmonica da Gianluca Casadei, porta in scena la memoria di quei mesi difficili e i tanti riflessi di una situazione inaspettata. Biglietti online su https://www.ticketone.it.

MUSICA

Proseguono i concerti in programma all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Il 30 marzo appuntamento nel Teatro Studio Borgna con PMCE Soloists: Music For Two Pianos. Sul palco i due solisti del Parco della Musica Contemporanea Ensemble, Lucio Perotti e Giulia Tagliavia, eseguiranno tre brani di alcuni tra i compositori statunitensi più celebri: Hallelujah Junction di John Adams, Ruth Is Sleeping di Frank Zappa e Piano Phase di Steve Reich che sintetizzano la poliedricità e la visionarietà della musica nuova della fine del ventesimo secolo in terra americana. La stessa sera in Sala Sinopoli da non perdere il concerto di Tommy Emmanuel, ritenuto unanimemente il massimo esponente della chitarra acustica a livello mondiale accompagnato in apertura dal giovane Mike Dawes, con il quale incrocia anche la sua sei corde nel nuovo album Accomplice series Vol. 3.

Il 31 marzo in Sala Petrassi è la volta di Frank Gambale, chitarrista della Chick Corea Electric Band che vanta una carriera di oltre quarant’anni ai vertici del circuito jazzistico internazionale. Lo stesso giorno, la Sala Sinopoli ospiterà il concerto Musica per Clò: una grande festa in musica per l’ultimo saluto a Claudia Arvati, corista di punta per molte star della musica italiana, prematuramente scomparsa lo scorso dicembre. Il concerto sarà presentato da Serena Caporale e Frankie Lovecchio e vedrà la partecipazione di Fiorella Mannoia, Claudio Baglioni, Gigi D’Alessio, la Frankie & Canthina Band e di tanti altri musicisti e voci che hanno condiviso con lei il palco. Il ricavato della serata sarà devoluto all’Ospedale Oncologico IFO di Roma.

Il 2 aprile in Sala Santa Cecilia seconda data per il Live 2023 – Racconti Unplugged di Fabrizio Moro che torna in Auditorium con uno spettacolo emozionante e unico in una dimensione intima e coinvolgente. Inizio concerti alle ore 21. Biglietti online su https://www.ticketone.it.

Sono quattro gli appuntamenti della settimana alla Casa del Jazz. Questi i concerti in programma: il 30 marzo il Michele Polga Quartet porterà sul palco composizioni originali ispirate dalla tradizione del jazz e dall’attuale scena newyorkese. Accanto al sassofonista Michele Polga, Alessandro Lanzoni (pianoforte), Gabriele Evangelista (contrabbasso) e Bernardo Guerra (batteria). Il 31 marzo è in programma il live Letizia Gambi in 3D: la vocalist jazz, cantautrice e attrice napoletana Letizia Gambi presenta il suo progetto tutto al femminile che la vede alla voce e alle percussioni insieme a Elisabetta Serio al piano e Giovanna Famulari al violoncello. Il 2 aprile è la volta del violoncellista Hank Roberts, considerato uno dei maggiori innovatori del proprio strumento. La serata lo vedrà accanto a Aruan Ortiz (pianoforte) e Matt Wilson (batteria). Concerti alle ore 21.

Il 2 aprile alle 11 tornano le Lezioni di Jazz di Stefano Zenni dedicate in questa X edizione ad Africa in jazz/Jazz in Africa. Questa settimana si parlerà di Randy Weston e i jazzisti in Africa: la storia del viaggio del pianista e compositore jazz che lasciò gli Stati Uniti per incontrare le arti africane e creare nuove forme di fusione musicale.

Biglietti online su https://www.ticketone.it.

Il 29 marzo alle 20.30, nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, Luigi Piovano, che da diversi anni affianca l’attività di primo violoncello dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia a un’intensa attività da solista e da direttore, dirigerà gli Archi di Santa Cecilia nell’ambito della Stagione da camera. Al concerto parteciperà anche la pianista Gile Bae. In programma, la Sinfonia per archi n. 10 di Felix Mendelssohn seguita dal Concerto per pianoforte BWV 1054 di Bach. Quindi sarà la volta della Simple Symphony in quattro movimenti di Benjamin Britten. Chiude il concerto la Piccola serenata notturna K 525, composta da Mozart nel 1787.

Il 30 marzo alle 19.30 (repliche il 31 marzo alle 20.30 e il 1° aprile alle 18) segnerà il ritorno sul podio ceciliano del maestro russo Tugan Sokhiev che aprirà il concerto con la Sinfonia n. 104 detta “Londra” di Haydn, tra le vette creative del compositore austriaco. Nella seconda parte del concerto il Maestro dirigerà Il canto della terra di Gustav Mahler, sette Lieder tratti dal volume Il flauto cinese, una raccolta di poesie di autori cinesi compresi tra il XII secolo a.C. e l’epoca contemporanea. Protagonisti dei sette Lieder saranno la soprano Alice Coote e il tenore Russell Thomas, entrambi al loro primo concerto ceciliano. Per la serie di incontri Preludio. Un invito al concerto la serata del 31 marzo sarà preceduta, alle 19, dalla conferenza introduttiva di Stefano Catucci.

Continua la sfilata di grandi star del pianoforte. Il 3 aprile alle 20.30 sarà Grigory Sokolov a esibirsi nella Sala Santa Cecilia. Tra i pianisti più intensi e raffinati della scena internazionale, nella prima parte del programma interpreterà brani del compositore inglese Henry Purcell mentre la seconda parte sarà dedicata a due brani di Wolfgang Amadeus Mozart: la Sonata n. 13 K. 333 “Parigina” e l’Adagio in si minore K. 540.

Biglietti online su https://www.ticketone.it.

KIDS

Tra gli eventi dedicati da Biblioteche di Roma ai bambini e ai ragazzi nel segno della lettura e delle attività culturali, si segnalano: il 29 marzo alle 17 alla Biblioteca Nelson Mandela l’incontro Un Nido di libri, letture ad alta voce per bambini dai 3 ai 6 anni, a cura dei volontari del Servizio civile (ingresso libero fino a esaurimento posti).

Il 30 marzo alle 14.30 presso la Biblioteca Flaminia il secondo incontro della rassegna Bookfireclub: Laboratorio sul gioco di ruolo. “E se gli anni ‘80 non fossero mai finiti?”, laboratorio di giochi di ruolo e narrazione condivisa a tema fantascientifico dedicato a ragazzi e ragazze dai 14 anni in su (max 6 partecipanti). Il gioco proposto sarà “Alien” edito dalla casa editrice Wyrd ispirato alle vicende narrate nel film di Ridley Scott (info e prenotazioni: 06.45460441 – ill.flaminia@bibliotechediroma.it). Lo stesso giorno alle 16.45 presso la Biblioteca Casa dei Bimbi, in collaborazione con l’Associazione Albatros, si terrà il quinto incontro del laboratorio di letture Voglio raccontarti una storia, percorso artistico-espressivo per bambini dai 6 agli 11 anni, in cui si cercherà di dar vita alle storie dei libri utilizzando varie forme artistiche, dal teatro alle arti visive (info e prenotazioni: 06.45460381 – casabimbi@bibliotechediroma.it).

Il 31 marzo alle 16.30 presso la Biblioteca Centrale Ragazzi si svolgerà l’evento Genitori in gioco, durante il quale i bambini dai 3 anni in su decreteranno la bravura dei propri genitori nel cimentarsi come lettori ad alta voce (prenotazione obbligatoria: ill.centraleragazzi@bibliotechediroma.it).

Il 1° aprile alle ore 11.30 alla Biblioteca Cornelia, prende il via il laboratorio di inglese BiblioEnglish, per ragazzi dai 12 e 14 anni, che si svolgerà attraverso attività anche di carattere ludico con spazio per l’aiutocompiti (info e prenotazioni: 06.45460411 – ill.cornelia@bibliotechediroma.it).

Il 3 aprile alle 17 presso la Biblioteca Galline Bianche si svolgerà l’evento Décollage, workshop per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, a cura dell’artista Lou Duca (info e prenotazioni: 06.45460453 – gallinebianche@bibliotechediroma.it).

In diverse sedi, inoltre, prosegue per tutto aprile il progetto Esplorazioni in Biblioteca che, attraverso incontri e laboratori, intende avvicinare bambini e ragazzi di 6-13 anni ai temi scientifici in modo interattivo e coinvolgente. Tra scienza, gioco e scoperta, bambini e ragazzi possono conoscere e svelare, divertendosi, misteri e meraviglie del nostro Pianeta. Programma degli appuntamenti su https://www.bibliotechediroma.it/opac/news/esplorazioni-in-biblioteca/31958.

Tra le iniziative per bambini e famiglie promosse dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, si segnala che al Planetario di Roma il 1° aprile, alle 11 e alle 17, nello spettacolo Vita da Stella con il dottor Stellarium i bambini, accompagnati da Gabriele Catanzaro nei panni dello stravagante dottore, andranno alla scoperta degli ammassi stellari che si vedono di notte. Il 2 aprile invece, alle 12 e alle 18, nello spettacolo Girotondo tra i Pianeti, la sala si trasformerà in una rampa di lancio verso lo spazio. Biglietti online su https://museiincomuneroma.vivaticket.it.

Nell’ambito della programmazione del Teatro di Roma – Teatro Nazionale, appuntamento dal 1° al 3 aprile al Teatro India con Gira Gira – Danza la vita, spettacolo per bambini dai 2 ai 5 anni che attraverso la danza vuole raccontare di nascita, origine e creazione. Nato da un’idea di Maria Ellero, anche alla regia, e Virginia Spallarossa, lo spettacolo vede sul palco Vanessa Loi accompagnata dalle musiche originali di Sergio Altamura. Un corpo che danza, vestito di bianco, gira e crea senza fermarsi, plasma un luogo in cui tutto può nascere. Un luogo magico in cui gli elementi si mescolano ai colori della vita. Un cerchio in cui il pubblico potrà alla fine entrare per scoprire insieme le sorprese nascoste e cosa ancora potrà nascere. Costumi e oggetti di scena di Mirella Salvischiani. Orari: sabato e domenica ore 16, lunedì ore 10. Biglietti online su https://teatrodiroma.vivaticket.it.

Il programma dedicato a bambini e famiglie dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia prevede il 2 aprile alle 12.15 e alle 16, il 3 aprile alle 9.45 e alle 11.15 e il 4 aprile alle 10 e alle 11.30, nella Sala Coro dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, lo spettacolo Nel giardino degli Archi, lezione-concerto alla scoperta degli strumenti della famiglia degli archi. Chi lo desidera potrà richiedere il video tutorial che guida alla costruzione di uno strumento ad arco (da realizzarsi con materiali di riciclo), che potrà poi suonare assieme agli strumentisti e alle strumentiste durante la lezione-concerto. Nel corso dello spettacolo saranno affrontate anche tematiche relative all’ambiente. Per bambini dai 6 agli 11 anni. Biglietti online su https://www.ticketone.it.

Al Teatro Tor Bella Monaca, il 2 aprile alle 17 in Sala Piccola, appuntamento con Un’emozione per amica di Marco Cavallaro, con Olimpia Alvino, anche alla regia, sul palco insieme a Magda André, Umberto Bianchi, Teresa Calabrese, Danilo Celli e Ramona Gargano. Ispirato al film Disney Inside Out, lo spettacolo porta in scena Gioia, Paura, Disgusto, Rabbia e Tristezza. Dentro ognuno di noi c’è un quartier generale dove i nostri sentimenti guida accompagnano ogni momento della nostra vita. Quando poi qualcosa ci scombussola questi strani personaggi sono lì, degni capitani in mezzo alla tempesta, per rimetterci a posto e non farci perdere noi stessi. Per bambini dai 4 anni in su. Biglietti online su https://www.vivaticket.com.

Al Teatro del Lido di Ostia il 2 aprile alle 17.30 l’Associazione Sosta Palmizi presenta Esercizi di fantastica, uno spettacolo per tutte le età che racconta, con il linguaggio della danza e del movimento, il potere dell’immaginazione che trasforma cose e persone in qualcosa di sempre inaspettato e straordinario. Gli autori sono stati ispirati dall’idea di “Fantastica” dello scrittore Gianni Rodari. Da un’idea di Giorgio Rossi, creazione ed interpreti Elisa Canessa, Federico Dimitri e Francesco Manenti. Biglietti online su https://www.vivaticket.com.

ATTIVITÀ DELLE BIBLIOTECHE

Tra gli appuntamenti in programma questa settimana nelle Biblioteche di Roma si segnalano: il 29 marzo alle 17 alla Biblioteca Tullio De Mauro la presentazione del libro Il secolo maledetto di Roma antica. Dal sangue dei fratelli Gracchi alle guerre civili dalla Repubblica imperiale all’Impero universale di Roberto Toppetta (Bertoni Editore, 2023). Interviene Teofilo Ruffa (giornalista), modera Franca Colonia (redattrice Zi’ Lorenzo). Ancora il 29 marzo alle 17.30 alla Biblioteca Europea l’incontro con la scrittrice Costanza DiQuattro che presenta il suo romanzo Arrocco siciliano (Baldini e Castoldi, 2022). Insieme all’autrice interverrà Nadia Terranova.

Il 1° aprile alle 10.30 alla Biblioteca Aldo Fabrizi la presentazione del libro Il serpente e il faraone di Marco Buticchi (Longanesi, 2022). L’autore dialogherà con Simone De Filippis dell’Associazione Humanae Vitae. Letture a cura di Beatrice Buticchi figlia dello scrittore, attrice e sceneggiatrice. Il 4 aprile alle 17.30 presso la Biblioteca Ennio Flaiano presentazione del libro Dolce vita, dolce morte di Giancarlo De Cataldo; modera Luca Poldelmengo, scrittore e sceneggiatore. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero fino a esaurimento posti.

INCONTRI

Tra gli appuntamenti in programma presso la Libreria del Palazzo delle Esposizioni, il 3 aprile alle 17.30 l’Auditorium del museo ospita la Lecture del designer internazionale Karim Rashid. Un evento in cui si esplorerà il tema del design legato alla sua dimensione poetica e alla sua intrinseca forza di cambiare il mondo attraverso la bellezza. Rashid illustrerà la sua visione del design quale frutto di criteri complessi che racchiudono le esperienze umane e sociali, le questioni globali, economiche e politiche, l’interazione fisica e mentale e una rigorosa comprensione della cultura contemporanea. L’apertura sarà a cura di Emanuele Cappelli, fondatore e direttore creativo di Cappelli Identity Design. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria su https://www.eventbrite.com.

Nell’ambito della programmazione di Musica per Roma, sono due gli appuntamenti della rassegna Lezioni di Letteratura in programma questa settimana nel Teatro Studio Borgna dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone: il 29 marzo è in calendario il dialogo tra Marco Bellocchio e Alfonso Berardinelli sul Diario del Novecento di Piergiorgio Bellocchio mentre il 3 aprile Walter Siti, scrittore, critico letterario e saggista italiano, analizzerà La cognizione del dolore di Carlo Emilio Gadda. Entrambi gli incontri inizieranno alle 19.30.

Il 4 aprile alle 21, per le Lezioni di Ascolto, lo Studio 2 ospita l’incontro dal titolo Il vintage, vale la pena?: con Giancarlo Valletta (direttore marketing JBL) e Giulio Salvioni (giornalista di settore) una serata per aiutare gli appassionati a orientarsi sui “prodotti da soffitta”.

Biglietti online su https://www.ticketone.it.

Presso il foyer del Teatro del Lido di Ostia, il 2 aprile alle 16.30 verrà presentato il libro Educando in Danza (Gremese Editore, 2023) scritto da Antonella Lazzaretti, Sabrina Lucido ed Elena Viti.

Dedicato ad una fascia di età dai 6 ai 10 anni, il libro approfondisce la proposta avviata dall’Accademia Nazionale di Danza attraverso il corso di Propedeutica alla Danza per bambini ed esamina – secondo i più moderni studi sul corpo, sulla didattica e sui diversi approcci psico-pedagogici – le sezioni dedicate a tre diversi laboratori: musica e movimento; voce-parola-testo; movimento e segno grafico. Intervengono le autrici, presenta Valeria Morselli. Ingresso gratuito.

PPP100 – ROMA RACCONTA PASOLINI

Alla Galleria d’Arte Moderna di via Crispi, fino al 4 giugno l’esposizione Pasolini pittore mette a fuoco le capacità pittoriche di Pasolini nel contesto della storia dell’arte del Novecento (visitabile dal martedì alla domenica ore 10-18.30; ultimo ingresso mezz’ora prima della chiusura).

Per il ciclo Pasoliniana, il 30 marzo alle 18.30 appuntamento con La notte di Medea. Nel centenario della nascita di Maria Callas, il ricordo dell’unico film a cui ha partecipato, Medea diretto da Pier Paolo Pasolini (1969). L’incontro sarà l’occasione anche per raccontare la profonda amicizia nata fra la soprano e il regista all’ombra dei “camini delle fate” di Göreme, in Cappadocia. Intervengono: Silvana Cirillo (Sapienza – Università di Roma), Giuseppe Manfridi (drammaturgo e autore del romanzo Il profeta e la diva) e Piero Spila (critico cinematografico e co-curatore del volume Tutto Pasolini). Proiezione immagini a cura di Piergiorgio Pirrone. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Durante l’incontro non è possibile visitare le mostre. Info: https://www.galleriaartemodernaroma.it/it/mostra-evento/pasoliniana.

C’è tempo fino al 28 maggio, invece, per visitare al MAXXI Pier Paolo Pasolini. TUTTO È SANTO. Il corpo politico a cura di Hou Hanru, Bartolomeo Pietromarchi e Giulia Ferracci. In questa esposizione la chiave di lettura dell’opera pasoliniana viene restituita attraverso le voci di artisti contemporanei le cui opere evocano l’impegno politico dell’autore e l’analisi dei contenuti sociali ispirati alle sue opere. La mostra, visitabile dal martedì alla domenica ore 11-19 (la biglietteria è aperta fino a un’ora prima) è l’ultima tappa del progetto espositivo Pier Paolo Pasolini. TUTTO È SANTO coordinato e condiviso da Azienda Speciale Palaexpo di Roma, Gallerie Nazionali di Arte Antica e MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo che hanno voluto celebrare, nelle rispettive sedi museali, la figura del regista, scrittore e artista. Biglietti online su https://maxxi.archeoares.it.