Roma, dal 6 al 12 marzo visite, incontri e spettacoli nei musei civici

Dal 6 al 12 marzo Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali promuove un ricco calendario di appuntamenti culturali nei musei e nei siti archeologici di Roma. Il programma, organizzato da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, propone visite guidate, conferenze, percorsi tematici e attività divulgative dedicate alla storia, all’arte, alla letteratura e all’archeologia.

Particolare attenzione è riservata agli eventi legati alla Giornata internazionale della donna, con incontri e visite che valorizzano il ruolo femminile nella storia e nella cultura. Tra i luoghi coinvolti figurano il Museo delle Mura, i Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali, la Galleria d’Arte Moderna di Roma, il Museo di Casal de’ Pazzi e la Villa di Massenzio.

Eventi dedicati all’universo femminile tra arte e storia

Nel fine settimana del 6-8 marzo sono previsti incontri, visite guidate e itinerari urbani dedicati alla figura femminile nella storia e nell’arte. Tra gli appuntamenti figurano letture poetiche al Museo delle Mura, percorsi nella street art del quartiere San Lorenzo e visite tematiche dedicate alle opere dello scultore Constantin Brâncuși.

Domenica 8 marzo il programma prosegue con iniziative nei principali musei della città: dall’intervista teatrale alla figura di Annia Regilla alla Villa di Massenzio fino alle visite dedicate alle protagoniste del Risorgimento romano al Mausoleo Ossario Garibaldino e agli approfondimenti sulla figura di Maria Barosso ai Centrale Montemartini.

Conferenze, cinema e spettacoli al Planetario

Tra gli appuntamenti della settimana figurano anche incontri di approfondimento storico e artistico, come la conferenza su Virginia Woolf al Museo di Roma in Trastevere il 12 marzo e il ciclo di incontri “Roma Racconta…” al Museo di Roma a Palazzo Braschi e a Villa Torlonia.

Alla Casa del Cinema prosegue inoltre la rassegna cinematografica dedicata alla mostra fotografica “Lanterne magiche”, mentre al Planetario di Roma continuano gli spettacoli astronomici rivolti sia al pubblico adulto sia alle famiglie.