Roma, gli appuntamenti culturali della Sovrintendenza Capitolina dal 23 al 25 gennaio 2026

Si rinnova anche per il fine settimana da venerdì 23 a domenica 25 gennaio 2026 l’offerta culturale promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, e dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, nell’ambito delle iniziative collegate alla Giornata della Memoria. Il programma propone appuntamenti che spaziano tra scienza, storia e arte, con itinerari archeologici, passeggiate urbane, attività per i più piccoli e nuove proposte al Planetario.

Il weekend rappresenta l’ultima occasione per visitare alcune esposizioni in corso nei Musei civici romani. Fino al 25 gennaio, alla Casina delle Civette è visitabile la mostra dedicata alla produzione tessile di Niki Berlinguer, mentre al Museo Carlo Bilotti si avviano alla conclusione le esposizioni “Silvia Scaringella. Deus sive natura” e “Piero Mascetti. Echi barocchi e visioni urbane”.

Itinerari urbani e archeologia in Comune

Tra le iniziative in programma, sabato 24 gennaio alle 11.00 si svolge l’itinerario “I mille volti della Repubblica Romana” sul Gianicolo, nell’ambito delle Passeggiate Romane. La visita, che prende avvio dal Museo della Repubblica Romana, conduce tra i busti dedicati ai protagonisti del Risorgimento, con una sosta al piazzale Garibaldi per assistere al tradizionale sparo del cannone.

Sempre sabato 24 gennaio, alle 11.30, il ciclo Archeologia in Comune propone una visita con interprete LIS alla Villa di Massenzio, lungo la via Appia Antica. Domenica 25 gennaio alle 10.30, invece, l’appuntamento è al Museo delle Mura per un incontro dedicato alla storia di Porta San Sebastiano, con passeggiata sul camminamento delle Mura Aureliane.

Attività per famiglie e spettacoli al Planetario

Per il pubblico più giovane, domenica 25 gennaio alle 10.30 il Museo dell’Ara Pacis ospita l’attività “Volto da animale, cuore da eroe”, realizzata in collaborazione con la Biblioteca Centrale Ragazzi, dedicata ai personaggi raffigurati sul monumento e al rapporto tra uomo e natura nell’antica Roma.

Ricca anche la programmazione del Planetario di Roma, che propone nuovi spettacoli a tema astronomico. Sabato 24 gennaio alle 16.00 debutta “La magia dell’aurora boreale”, mentre proseguono le proiezioni dedicate al pubblico adulto e ai bambini, tra cui “Ritorno alle Stelle”, “Interstellari – il viaggio delle sonde Voyager”, “Girotondo tra i Pianeti” e “Vita da stella”.

Il programma completo, comprensivo di informazioni su prenotazioni e biglietti, è disponibile sui siti istituzionali. Tutte le attività sono soggette a prenotazione tramite il numero 060608.