Roma, “Le Sminkiolate” in mostra a Borgo Pio Art Gallery

Saranno esposte a Roma, presso lo spazio Borgo Pio Art Gallery in via degli Ombrellari 2, nel quartiere Borgo Pio, le opere in ceramica delle allieve dell’Associazione Culturale “Argilla e varie altre cose” di Ceramiche D’Urso.

L’esposizione, dal titolo “Le Sminkiolate a Roma”, è a ingresso libero e sarà visitabile venerdì 6 marzo 2026 dalle 17.30 alle 20.30, sabato 7 marzo dalle 16.30 alle 19.30 e domenica 8 marzo dalle 12.30 alle 15.30. L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale “Tentativi d’Arte Ns”.

Un gruppo nato dalla scuola di Santa Marinella

Le Sminkiolate sono un gruppo di ceramiste per passione nato dall’iniziativa di alcune allieve della scuola di Santa Marinella. Nel tempo il percorso formativo è proseguito sotto la guida delle sorelle D’Urso, con un lavoro continuo di perfezionamento tecnico e creativo.

La condivisione delle diverse fasi del processo artistico ha contribuito a consolidare il rapporto tra le componenti del gruppo, favorendo una crescita comune e una maggiore consapevolezza dei progressi raggiunti nel lavoro con l’argilla.

Un progetto condiviso anche online

Nel maggio 2025 il gruppo ha scelto di aprire un proprio sito internet, www.lesminkiolate.it , per condividere aggiornamenti sui lavori in corso e mantenere un dialogo costante con sostenitori e appassionati. Per informazioni e contatti è possibile chiamare i numeri 329 182 5002 e 333 321 5538.