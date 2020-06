Sabato 20 giugno a Tarquinia Lido riapre il ristorante “Lupo di Mare”

Nell’ambito dell’iniziativa #TarquiniaRiparte, riceviamo e volentieri pubblichiamo

Il ristorante Lupo di Mare, riapre sabato 20 Giugno a Tarquinia Lido in Via Porto Clementino.

Eccellenza della ristorazione locale, il Lupo di Mare permette di cenare a bordo della piscina illuminata in un ambiente riservato in stile marinaro che fa da cornice a momenti rilassanti a base di buon cibo e ottimo vino. Non si può passare per Tarquinia e non approfittare della cucina gustosa a base di pesce freschissimo e ingredienti genuini di primissima scelta di questo rinomato Ristorante della costa.

Il suo menù alla carta propone ricette classiche e abbinamenti particolari, sempre rispettosi del gusto tradizionale ma capaci di soddisfare anche i palati desiderosi di novità, con un’attenzione particolare rivolta anche alla cucina celiaca.

La “Carte des Vins” del Ristorante Lupo di Mare comprende una selezione di Cantine e Vini dell’intero territorio italiano e si arricchisce di prodotti locali, per una full immersion nei sapori del territorio.

Bruno, Tiberio e tutto lo staff vi aspettano a pranzo e a cena tutti i giorni.

Seguiteci su Facebook e Instagram per essere aggiornati sul calendario eventi e sulle novità. Per informazioni e prenotazioni potete chiamare il numero +39 347.54.58.184