Santa Fiora, al via la Sagra del Fungo Amiatino di Bagnolo

Ritorna la sagra del fungo amiatino a Bagnolo di Santa Fiora, sabato 14 e domenica 15 ottobre e sabato 21 e domenica 22 ottobre. Due fine settimana di festa ricche di iniziative per scoprire il territorio attraverso la valorizzazione di uno dei suoi prodotti principe, le visite guidate gratuite e la possibilità di pranzare e cenare al ristorante della sagra. Ad animare le giornate ci saranno anche gli spettacoli e la musica oltre al mercatino di artigianato locale aperto per tutta la manifestazione. Prima di entrare nel clima di festa vero e proprio, venerdì 13 ottobre, alle 8.30, è prevista una iniziativa formativa: il micologo Panchetti condurrà un’escursione didattica per insegnare a riconoscere i funghi con ritrovo al Parco del Pratuccio. (prenotazione obbligatoria 329 9811664).

Sabato 14 ottobre, alle 9.30, la giornata apre con la visita guidata gratuita alle sorgenti del Fiume Fiora. Il ritrovo sarà davanti alla Peschiera. Prenotazione obbligatoria al 329 0216464. La seconda visita guidata gratuita è prevista alle 10 e 30. A partire dalle 10 apre lo stand espositivo “Il Fungo e il suo Ambiente”, a cura del Comitato Festeggiamenti Bagnolesi APS mentre il ristorante della sagra a pranzo apre alle 12 e 30 offrendo una scelta di piatti tipici a base di funghi. Nel pomeriggio proseguono le iniziative con Otto Panzer Show alle 14 e di nuovo alle 17. Alle 16 l’iniziativa “Amiata, una montagna di sapori”: degustazione gratuita di piatti a base di funghi dell’Amiata abbinati a vini offerti dalla “Strada del vino Montecucco e dei sapori d’Amiata”. Illustrazione della degustazione a cura della sommelier Elisabetta Ceccariglia. Il ristorante della sagra sarà aperto a cena a partire dalle 19. Chiusura della giornata in bellezza con La Cricca acoustic duo a partire dalle 21.

Domenica 15 ottobre, alle 9 e 45, passeggiata nei boschi con la guida ambientale autorizzata. Ritrovo presso il Parco Pratuccio. Costo 5 euro a persona. Prenotazione obbligatoria: 334 8483933. Alle 10 aprirà la Mostra Micologica (la prima in Toscana) a cura dell’A.M.M.A. Alle 12 aprirà anche il ristorante della sagra con degustazione di piatti tipici, tra cui la famosa zuppa di funghi (antica ricetta del XVI secolo). E poi la festa proseguira con l’animazione itinerante di Otto Panzer e Otto Panzer show con uno spettacolo alle 15 e uno alle 17. La sera il ristorante della sagra riaprirà alle 19. E alle 21 “Dj Brando” solo dischi in vinile.

Il secondo fine settimana, prevede sabato 21 ottobre, alle 9 e 30, la visita guidata gratuita alle Sorgenti del Fiume Fiora con ritrovo davanti alla Peschiera a Santa Fiora. (Prenotazione obbligatoria 329 0216464) che si ripeterà alle 10 e 30. Alle 10 aprirà lo stand espositivo “Il Fungo e il suo Ambiente” a cura del Comitato Festeggiamenti Bagnolesi APS e alle 12 e 30 il ristorante della sagra con piatti tipici a base di funghi. Alle 14 e alle 17 animazione per grandi e piccoli a cura di “Tati con i bimbi e… non solo”: truccabimbi, bolle di sapone giganti, palloncini. Alle 16 concorso di scultura per bambini e adulti: tema “C’era una volta… il fungo” con premiazione alle 18. Alle 19 apre il ristorante della sagra. E dalle 21 serata di musica con il trio acustico Spa.

Domenica 22 ottobre, alle 9 e 30 si terrà la cicloturistica in E-bike e in Mountain Bike nei boschi, con accompagnatore dell’Associazione MTB Santa Fiora. Ritrovo presso il Parco Pratuccio. Prenotazione obbligatoria entro sabato 21 ottobre.: 340 0682115. Alle 10 aprirà la Mostra Micologica a cura dell’A.M.M.A. con i micologi M. Panchetti e G. Zanaboni. Sarà possibile pranzare al ristorante della Sagra a partire dalle 12, con piatti tipici a base di funghi e degustazioni delle specialità d’autunno. Alle 13 e 30 animazione a cura di “Tati con i bimbi e… non solo” che nello spettacolo delle 15 incanterà con Luna Park Vintage – giochi di strada. Alle ore 17: merenda con funghi e specialità bagnolesi.

L’evento è promosso dal Comitato Festeggiamenti Bagnolesi, in collaborazione con il Comune di Santa Fiora, la proloco di Santa Fiora, l’associazione Fungo dell’Amiata IGP; la Strada del Vino Montecucco e dei Sapori dell’Amiata; ThatAmiata.com e Amma, associazione Micologica Monte Amiata.