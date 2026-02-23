Santa Marinella celebra gli 80 anni del voto alle donne: Livia Turco all’incontro “Le leggi delle donne che hanno cambiato l’Italia”

Giovedì 26 febbraio 2026, alle ore 17:30, nella cornice di Casina Trincia, in via Aurelia 363, a Santa Marinella, si terrà l’incontro pubblico “Le leggi delle donne che hanno cambiato l’Italia”, promosso dal Partito Democratico di Santa Marinella in collaborazione con la Fondazione Nilde Iotti e con la partecipazione dell’Unione Donne Italiane.

L’iniziativa è organizzata in occasione dell’80° anniversario del diritto di voto alle donne italiane, conquistato nel 1946, e propone un percorso tra storia e attualità dedicato al ruolo della partecipazione femminile nella trasformazione della società e delle istituzioni.

Livia Turco ospite dell’incontro: un viaggio tra conquiste legislative e diritti civili

Ospite principale dell’evento sarà Livia Turco, presidente della Fondazione Nilde Iotti ed ex ministra, da anni impegnata sui temi dei diritti civili e dell’uguaglianza. L’incontro prende il nome dall’omonimo volume curato dalla Fondazione, che ripercorre le principali conquiste legislative ottenute grazie all’impegno delle donne dall’inizio della Repubblica.

L’iniziativa intende offrire un momento di riflessione sul contributo femminile nei movimenti, nella politica e nelle istituzioni, analizzando le “leggi di ieri” per affrontare con maggiore consapevolezza le sfide del presente e del futuro.

Interventi, moderazione e invito alle giovani generazioni

Accanto a Livia Turco interverrà Antonio Rosati, dirigente del Partito Democratico. L’incontro sarà moderato da Maria Grazia Chetta, della segreteria CGIL Civitavecchia Roma Nord Viterbo, con l’introduzione di Lucia Gaglione. È prevista inoltre la presenza di una delegazione del circolo UDI Ladispoli-Cerveteri.

L’appuntamento è aperto a tutta la cittadinanza, con un invito particolare rivolto ai giovani, affinché la conoscenza delle conquiste del passato possa diventare stimolo per un impegno attivo nel presente. L’ingresso è libero.