Santa Marinella, il 18 marzo la prima giornata in ricordo delle vittime del Coronavirus

Riceviamo dal Comune di Santa Marinella e pubblichiamo

Bandiere a mezz’asta da questa mattina nella sede comunale di Santa Marinella per celebrare la prima Giornata nazionale in memoria delle vittime della epidemia di Covid-19. “Anche la nostra amministrazione ha voluto simbolicamente ricordare questa data, così come ha stabilito il Parlamento, con una apposita legge. Da quest’anno, infatti il 18 marzo, diventa la giornata in cui si potranno e si dovranno ricordare gli oltre 100 mila italiani che hanno perso la vita a causa del Covid-19. Abbiamo ritenuto doveroso, dare almeno una piccola testimonianza del nostro profondo dolore per tutte quelle famiglie che hanno perso un loro congiunto, nella speranza che presto si possa superare anche quest’ultima difficile fase di emergenza sanitaria, e nella convinzione che ciascuno di noi debba compiere, ancora un ultimo sacrificio, nel rispetto di chi si è ammalato ed è deceduto, di quanti a causa del perdurare della pandemia, hanno perso il lavoro o hanno subito gravi danni economici. Insieme, rispettando le regole, potremo presto tornare a sperare in un futuro di rinascita per la nostra comunità e per l’intera nazione”.