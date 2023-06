Santa Marinella tra i 21 Comuni d’Italia ad aderire all’iniziativa “Pulifondali e Pulispiagge”

Riceviamo dal Comune di Santa Marinella e pubblichiamo

In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, il 5 giugno, Santa Marinella ha ospitato sul territorio l’iniziativa ‘Pulifondali e Pulispiagge’. Si tratta di una maxi operazione di pulizia dei fondali e sensibilizzazione dell’ambiente, organizzata dalla Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (FIPSAS) con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera e di diverse Direzioni della Rai. “Un importante progetto – ha dichiarato il sindaco Pietro Tidei – che ha coinvolto 21 Comuni d’Italia, tra cui anche Santa Marinella. Insieme all’assessore alla cultura Gino Vinaccia, al presidente del consiglio comunale Emanuele Minghella e al consigliere Alessio Rosa, siamo onorati di aver ospitato una manifestazione nazionale così importante sul nostro territorio che ha l’obiettivo di recuperare i rifiuti sotto e sopra il livello del mare. L’attività dei volontari FIPSAS, tra cui alcuni membri della ASD Spearfishing Marine Team di Santa Marinella presieduta da Luciano Capogrossi e Luca Gallotta, si è conclusa con la raccolta di 150 kg di materiale di vario genere, tra cui plastica, ferro e copertoni che saranno correttamente smaltiti e riciclati. Una maxi operazione che quest’oggi ha coinvolto anche due classi di piccoli studenti della Scuola Centro, a cui la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee ha consegnato oltre 20 magliette come premio per essersi dimostrati sin da subito interessati e partecipi a realizzare cartelloni e disegni per la tutela dell’ambiente e sul rispetto del mare. Come ho sempre detto – ha concluso Tidei – siamo sempre più favorevoli a questo tipo di insegnamenti “outdoor” e vogliamo collaborare con le Istituzioni, le Associazioni e le scuole del nostro territorio affinché l’educazione ambientale sia sempre più diffusa tra i giovani che sono il nostro futuro. Una mattinata che segna ancora una volta l’interesse vigile e continuo dell’amministrazione comunale verso l’ambiente e il mare della nostra città”.