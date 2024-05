Tarquinia, il 10 e 11 maggio torna la Rievocazione storica delle Contrade e del Palio dell’Anello

Dame e cavalieri, sbandieratori, tamburini e musici animano Tarquinia il 10 e l’11 maggio con la suggestiva Rievocazione storica delle Contrade e del Palio dell’Anello. Organizzato dal Comune di Tarquinia, dalla Pro loco Tarquinia e dall’Associazione Tarkna, l’evento trasforma il centro della città in una cornice suggestiva, popolata da chiese antiche, palazzi storici, torri imponenti, vicoli e piazze pittoresche.

Il corteo storico e il Palio dell’Anello

Il 10 maggio, alle 21, il corteo storico delle contrade prende il via dalla piazza della chiesa di Santa Maria in Castello, attraversando le vie principali fino a giungere a piazza Cavour. L’11 maggio è dedicato al Palio dell’Anello: alle 15, le contrade sfileranno nuovamente dalla piazza della chiesa di Santa Maria in Castello fino al campo di gara in piazza Giacomo Matteotti. Qui, i cavalieri si sfideranno nel tentativo di infilare gli anelli e la stella sorretta dal fantoccio del saracino, in una competizione che si protrarrà per tutto il pomeriggio.

Un ritorno al passato e un impegno per il futuro

Gli organizzatori sottolineano l’importanza di riportare in vita una delle manifestazioni storiche più caratteristiche di Tarquinia. L’obiettivo è far diventare l’evento una grande festa di comunità annuale, senza interruzioni. Dopo mesi di lavoro incessante, l’iniziativa promette di valorizzare il cuore antico della città. Otto contrade si contenderanno il palio, e la contrada vincitrice sarà festeggiata il 18 maggio con una cena aperta a tutti nel borgo della chiesa di Santa Maria in Castello.