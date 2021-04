“Se mi chiudi non mi chiedi”: iniziativa di Fdi a viale Trento

Riceviamo da Massimo Giampieri, coordinatore provinciale Fdi, e pubblichiamo

“Se mi chiudi non mi chiedi”. È prevista per stamani a viale Trento alle 11:30 l’ iniziativa di Fratelli d’Italia per chiedere interventi concreti a sostegno delle aziende.

Una delegazione del partito scenderà in piazza, come in molte altre città italiane, per manifestare il proprio sostegno alle migliaia di imprenditori per il periodo di difficoltà che stanno attraversando. Un coro di voci unanimi per chiedere al governo Draghi interventi ed aiuti economici concreti. “Finché non ci sarà la ripresa economica, lo Stato non deve pretendere nulla dalle imprese e ai dipendenti dei settori che non hanno potuto lavorare a causa delle restrizioni del Governo. Non si può chiedere a lavoratori che sono stati fermi per oltre un anno di togliere il pane alle loro famiglie per pagare le cartelle esattoriali. È tempo che il Presidente del Consiglio ci dimostri concretamente una netta discontinuità con il governo precedente”.