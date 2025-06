Serafini e Zacchei (FDI): “Nuovo bando regionale per la promozione del territorio, il Comune stavolta partecipi!”

Riceviamo da Fratelli d’Italia Tarquinia e pubblichiamo

La regione Lazio, con determinazione 19 giugno 2025, n. G07874, ha pubblicato un nuovo avviso pubblico per la concessione di contributi finalizzati alla valorizzazione e promozione del territorio, prevedendo uno stanziamento di € 2.500.000,00.

Nello specifico, il contributo – come si legge dal bando – è previsto per iniziative da realizzarsi tra il 1 ottobre 2025 e il 7 gennaio 2026, che aumentino l’attrattività del patrimonio locale e rafforzino l’identità e la competitività territoriale, favorendo lo sviluppo sociale, culturale, turistico ed economico. Il comune di Tarquinia rientra tra i possibili soggetti beneficiari del contributo e ci auguriamo che l’amministrazione non si lasci sfuggire questa ennesima opportunità di finanziamento.