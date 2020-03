Silvia Blasi (M5S): “Inceneritore? Nessun impianto se il Comune non concorda”

Riceviamo da Silvia Blasi e pubblichiamo

Ph: Roberto Romano

Da oggi in poi, senza parere favorevole del Comune interessato la Regione non potrà autorizzare nessun impianto di trattamento e di incenerimento rifiuti grazie ad un emendamento del Movimento 5 stelle.

“Sono state integralmente recepite le osservazioni che ho inviato alla Direzione Regionale nell’ambito della procedura autorizzativa per l’impianto di incenerimento rifiuti proposta dalla società A2A nel comune di Tarquinia”. È soddisfatta Silvia Blasi consigliere del Movimento 5 stelle che puntualmente spiega: “nel collegato al bilancio è stato approvato un mio emendamento che riguarda delle sostanziali modifiche all’art. 15 della L.R. 27/98 e che recepisce i più recenti orientamenti della giurisprudenza amministrativa (come ad esempio la pronuncia n.480/2017 del TAR del Piemonte). Nel merito: con questa nuova norma l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) non potrà più costituire variante urbanistica automatica se il Comune territorialmente competente non si esprimerà favorevolmente al progetto”.

Riferendosi poi all’altro emendamento sul tema che rappresenta un ulteriore ostacolo alla realizzazione di inceneritori e che recentemente è stato approvato la Blasi continua: “fermo restando il divieto assoluto di costruire nuovi impianti di incenerimento se non previsti nel piano rifiuti vigente, questa ulteriore norma, che ovviamente si applica anche al progetto presentato dalla A2A, ristabilisce, nel rispetto dei principi di semplificazione procedimentale, la centralità degli enti locali per le decisioni che riguardano gli strumenti urbanistici”. Incalza il consigliere Blasi: “mi aspetto che gli amministratori locali che hanno alimentato in questi ultimi mesi la battaglia contro l’inceneritore di Tarquinia informino correttamente la cittadinanza sugli strumenti normativi appena introdotti per contrastare anche questo scellerato progetto. Il Movimento 5 Stelle – a differenza di altre forze politiche – è da sempre contro gli inceneritori e ha ottenuto faticosamente questo risultato dopo un lungo lavoro”.

Silvia Blasi