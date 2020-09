Storm Aiden arriva nel Regno Unito: e anche a Londra previste forti raffiche di vento

Il meteo a Londra è cambiato nell’ultima settimana, con l’estate che ha definitivamente lasciato il posto all’autunno. Sono finite le belle giornate di sole e ora ci si avvolge al caldo delle abitazioni e si va alla ricerca di un nuovo cappotto invernale.

E l’autunno porta con sé fenomeni freddi e “movimentati”: Storm Aiden, la tempesta annunciata nei prossimi giorni sul Regno Unito, porterà con sé venti fino a 70 mph. E non si tratta dell’unica tempesta in arrivo, poiché ne sono previste anche disuccessive tra cui Bella, Christoph, Darcy, Evert e Fleur.

Il meteorologo del Met Office Marco Petagna ha spiegato cosa c’è da attendersi questa settimana. “La corrente dell’Atlantico si accenderà davvero e potrebbe generare un tempo molto umido e ventoso verso la fine della settimana. I modelli al computer mostrano come i venti potrebbero arrivare fino a 70 miglia orarie quando Aiden toccherà mercoledì la Scozia, dove è previsto il tempo peggiore, anche se tutte le aree del Regno Unito sembrano in attesa di essere colpite. Anche le temperature sembrano destinate a scendere.

Entro la fine della settimana le gelate mattutine saranno un appuntamento fisso nel nord e nell’ovest. Ecco cosa prevede il Met Office.

Ma per quanto riguarda Londra? La capitale sarà colpita dalla tempesta e vedrà le temperature precipitare? Per mercoledì 30 settembre sono previste piogge intense dalle 16:00 fino a notte, con massime di 17 ° C. Si tratta del giorno del previsto picco di Aiden nel Regno Unito, e a Londra si prevedono raffiche di vento sino a 24 mph.

Giovedì 1 ottobre temperature ancora in discesa, con massime di soli 15 ° C e minime di 9. Venerdì prevista pioggia dall’ora di pranzo in poi, quindi nel weekend temperature mai sopra i 14 gradi con piogge deboli seguite da schiarite nel pomeriggio.