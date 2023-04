Straordinario Tiziano Monti: è quinto nella sua prima gara di Coppa del Mondo

Un risultato straordinario: al suo debutto in una gara in linea di Coppa del Mondo di paraciclismo su strada, Tiziano Monti ha ottenuto un clamoroso quinto posto, chiudendo primo tra gli italiani in gara e distante una manciata di secondi dal podio.

“Essere testa a testa con i più forti al mondo è un grande onore – le parole di Tiziano affidate ai social – e chiudere al quinto posto è una soddisfazione enorme. Sono davvero molto felice”. Un risultato che segna un momento chiave per Tiziano, che dopo i successi in ambito nazionale è riuscito a confrontarsi a livello internazionale per scoprire che è assolutamente all’altezza della sfida.

C’è di più: il risultato di ieri sulle strada di Maniago è arrivato dopo qualche battuta di arresto in gara, legate per lo più alla necessità di prendere confidenza e sicurezza con la nuova bici, realizzata appositamente per Tiziano da Dallara – marchio da sempre legato al nome di Alex Zanardi – sul modello proprio di quella che fu a disposizione del campione olimpico e leggenda del paraciclismo: tutto lascia intendere che Tiziano abbia ancora margine per migliorare le proprie prestazioni, sia crescendo nella confidenza con il mezzo, sia migliorando condizione e sicurezza in se stesso.

“Ora un po’ di riposo, poi si riparte più carico che mai. – conclude Tiziano – La strada è ancora lunga, ma godiamoci il risultato di oggi, almeno fino a domani! Grazie a tutti coloro che mi sono vicini in questo mio percorso, che mi sostengono con le parole e con i fatti!”