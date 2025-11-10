Tarkna beffato nel finale: 1-1 con l’Aurora Viterbo dopo una serie di vittorie casalinghe

Finisce 1-1 la sfida tra Tarkna Calcio e Aurora Viterbo, con i padroni di casa costretti al pareggio dopo una bella serie di successi interni. Il match, combattuto e ricco di occasioni, ha lasciato l’amaro in bocca alla formazione tarquiniese, che aveva condotto il gioco per larghi tratti. Il vantaggio del Tarkna è arrivato alla mezz’ora del primo tempo con Valerio Elisei, autore di un preciso diagonale che ha battuto il portiere ospite dopo una traversa colpita da Raspini.

Traversa, salvataggio sulla linea e pareggio nel finale

Nella ripresa l’Aurora Viterbo ha avuto un’occasione immediata per pareggiare, ma il Tarkna ha ripreso il controllo del match, centrando una seconda traversa con Jacopo Elisei. Sulla respinta, un difensore ospite ha salvato il gol sulla linea. Nonostante le numerose occasioni per chiudere l’incontro, i tarquiniesi non sono riusciti a raddoppiare e, nei minuti finali, hanno subito la rete del pareggio su deviazione che ha beffato il portiere di casa.

Buona prestazione in vista della prossima trasferta

Nonostante il risultato, la prestazione del Tarkna è stata convincente per intensità e qualità del gioco. La squadra tarquiniese guarda ora con fiducia alla prossima difficile trasferta a Vetralla contro la capolista del campionato, consapevole di poter contare su un gruppo competitivo e determinato a tornare subito alla vittoria.