Tarkna, la beffa arriva in coda: 1-1 in casa con il Sutri, ora trasferta decisiva a Cerveteri

Pareggio amaro per il Tarkna, che non va oltre l’1-1 nella sfida casalinga contro il Sutri Calcio, in una gara che lascia più di un rimpianto ai padroni di casa. Il primo tempo scorre su binari di sostanziale equilibrio, con un’occasione importante per parte. Per il Tarkna la chance più nitida capita sui piedi di Brunori, che non riesce però a concretizzare.

Ripresa a senso unico, Raffaelli segna ma arriva la doccia fredda

Nella seconda frazione il Tarkna alza ritmo e intensità, costruendo diverse opportunità da gol: ancora Brunori va vicino al vantaggio, poi ci provano anche Scappini e Barcaroli, senza fortuna. La pressione dei padroni di casa viene premiata a dieci minuti dal termine, quando Raffaelli trova la rete dell’1-0, facendo esplodere il pubblico. Il vantaggio dura però appena sette minuti: il Sutri riesce infatti a pareggiare, gelando il Tarkna e trasformando quella che sembrava una vittoria meritata in un pareggio dal sapore di beffa.

Classifica ancora critica, domenica sfida chiave a Cerveteri

Un punto che serve a poco in una zona di classifica sempre molto calda. Per il Tarkna non c’è tempo per recriminare: domenica prossima è in programma la trasferta sul campo di Cerveteri, altro match di grande importanza nella corsa per uscire dalle posizioni più delicate della graduatoria.