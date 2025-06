Tarquinia, al via i lavori sulla SP 103. Tosoni: “Sollievo per il settore agricolo”

Riceviamo da Alberto Tosoni e pubblichiamo

Sono finalmente in corso i lavori di ripristino del tratto della Strada Provinciale SP 103 (Pratini del Marta/Ancarano) nel comune di Tarquinia, un intervento atteso con grande urgenza dal settore agricolo locale. La notizia è stata accolta con sollievo dagli operatori del comparto, che da tempo denunciavano la situazione di oggettiva impraticabilità della strada.

A seguito di numerose segnalazioni pervenute da agricoltori e operatori del settore, che evidenziavano i disagi e i rischi legati alle condizioni precarie del fondo stradale, ho intrapreso un’azione diretta per portare la questione all’attenzione del Presidente della Provincia di Viterbo, Alessandro Romoli.

“Lo ringrazio per avermi concesso la possibilità di riferire la drammatica situazione del tratto in questione e, soprattutto, per aver dato immediato seguito ai lavori richiesti – dichiara il consigliere comunale Alberto Tosoni – Un’istanza che mi è pervenuta da più parti del nostro settore agricolo, esasperato per l’oggettiva impraticabilità della strada. Da domani, questa strada sarà nuovamente percorribile, consentendo il transito di trattori, camion e altri mezzi agricoli in un periodo cruciale per la produzione cerealicola e non solo.”

Il ripristino del tratto della SP 103 rappresenta un intervento di fondamentale importanza per l’economia agricola di Tarquinia e delle aree limitrofe. La possibilità di trasportare agevolmente prodotti e macchinari è cruciale in questa fase dell’anno, caratterizzata da intense attività di raccolta delle semine etc. L’intervento provinciale garantirà maggiore sicurezza e fluidità alla circolazione, supportando concretamente le aziende agricole del territorio.