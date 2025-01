Tarquinia, al via il bando per i contributi integrativi agli affitti

Sono state avviate nei giorni scorsi dal Comune di Tarquinia le procedure per la concessione di contributi integrativi destinati ai residenti che abitano in alloggi in locazione e che possiedono i requisiti indicati nel bando: lo rende noto l’ente anche tramite i propri canali ufficiali. Il sindaco Francesco Sposetti sottolinea l’importanza di questa iniziativa come supporto alle famiglie locali, invitando i cittadini idonei a presentare domanda per beneficiare del sostegno economico. L’assessore ai servizi sociali, Enrico Leoni, aggiunge che la corretta compilazione e la tempestiva presentazione della domanda sono fondamentali per accedere ai contributi.

Come presentare la domanda

I cittadini interessati possono scaricare il modulo di domanda dal sito ufficiale del Comune di Tarquinia (https://www.comune.tarquinia.vt.it/), dove sono disponibili anche informazioni dettagliate sui requisiti necessari per la partecipazione e ulteriori dettagli relativi all’avviso. La richiesta, completa di tutti gli allegati richiesti, deve essere inviata entro le ore 13:00 del 28 febbraio 2025. È possibile presentare la domanda tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo pec@pec.comune.tarquinia.vt.it, allegando la documentazione in formato PDF, oppure consegnarla a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Tarquinia.

Verifiche e requisiti da rispettare

Si ricorda che le domande incomplete o prive della documentazione richiesta non saranno considerate valide ai fini della formazione della graduatoria. L’Amministrazione comunale effettuerà controlli per verificare la veridicità delle dichiarazioni fornite dai richiedenti. Per ulteriori informazioni e per scaricare il modulo di domanda, si invita a consultare il sito ufficiale del Comune di Tarquinia.