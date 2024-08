Tarquinia, al via il countdown per il Festival Summer HOLI: svelata la line up dell’edizione 2024

Un momento del Festival Summer HOLI 2024

Il Festival Summer HOLI 2024 promette di essere un evento indimenticabile, pieno di musica, colori e divertimento. Sottosuono Eventgroup ha svelato il programma della festa, che si terrà domenica 11 agosto sulla spiaggia libera di piazza delle Naiadi a Tarquinia Lido. Gli artisti in scaletta sono pronti a far ballare il pubblico dalle 16 fino a tarda notte. In console ci saranno Friedrich Kiefer, Luca Gee, Michele Sergio, Gabriele Bronzetti, Garbex, Lorenzo Desideri, Fanta, Daniele Ceccarini, Alby, Vast & Lisita, David Semola, Groover, Antitesi b2b Ghyt, e Wewers. A coordinare e presentare la nuova edizione saranno i patron della manifestazione Massimiliano Testaguzzi, in arte Max Tee, e Daniele Limoli, con David Bros come voce ufficiale del festival.

Momenti clou e novità spettacolari

I cancelli apriranno alle 16 e dalle 17 si entrerà nel vivo con gli artisti più in vista del litorale tirrenico. Ogni artista avrà mezz’ora per esibirsi e proporre il proprio genere musicale, con le ultime novità. Il primo lancio dei colori avverrà alle 17.30, preceduto da un conto alla rovescia sui maxi schermi. Quest’anno, c’è una grande novità: un secondo lancio ufficiale dei colori alle 19, accompagnato da scenografie ed effetti speciali mai visti prima. Dopo una pausa, si tornerà in pista alle 22, culminando con il terzo lancio dei colori a mezzanotte, anche questo preceduto da un countdown tematico e accompagnato da performance di ballerini professionisti coreografati da Lorena Marchini, in un’atmosfera resa ancora più magica dalle scenografie notturne.

Collaborazioni e supporto locale

Il Festival Summer HOLI 2024 è supportato dal Comune di Tarquinia e patrocinato dall’Università Agraria, con la collaborazione della Pro loco Tarquinia. Inserito nel calendario delle manifestazioni estive, l’evento ha come media partner IdeaRadio Civitavecchia e main sponsor Guglielmi Rent, Ottica Fabio, Giordano Brizi Eventi, Global Com, associazione Agri Feroci Laziali e varie attività commerciali locali. Per rimanere aggiornati sulle novità del festival, è possibile seguire le pagine ufficiali Facebook “Sottosuono EventGroup”, i profili Instagram e TikTok “Sottosuono EventGroup”, e visitare il sito web www.sottosuonoeventgroup.it. Non mancate a questo evento unico, che promette di regalare una giornata indimenticabile di musica, colori e divertimento!