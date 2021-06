Tarquinia, al via la campagna antincendio boschivo estiva 2021

Riceviamo dall’Università Agraria di Tarquinia e pubblichiamo

Si è svolto all’Università Agraria di Tarquinia l’incontro promosso dall’Assessore all’ambiente Alessandro Sacripanti alla presenza del Consigliere Giuseppina Befani, in un iniziativa fortemente sostenuta dal Presidente Sergio Borzacchi per la sensibilizzazione e il monitoraggio per il contrasto agli incendi sul patrimonio dell’ente che conta sul territorio oltre 2.500 ettari di patrimonio boschivo. “Anche quest’anno – riferisce l’Assessore Sacripanti – sarà svolto un attento monitoraggio dai nostri dipendenti alla Roccaccia diretti dal coordinatore Corrado Malatini a tutela dei nostri boschi, mediante vigilanza sul territorio nel periodo di maggior rischio incendi stabilito per legge dal 15 giugno al 30 settembre. L’iniziativa ha anche l’obiettivo di estendere una cultura della prevenzione sul territorio e la difesa dell’ambiente e dei boschi come interesse di tutta una comunità. Sarà molto importante – continua l’Assessore Sacripanti – in caso di avvistamento di un incendio avvisare con tempestività le autorità competenti. Con l’occasione ringraziamo tutti gli intervenuti e il Sindaco Alessandro Giulivi per la collaborazione e salutiamo il nuovo Comandante della Polizia Locale Nicola Fortuna e il neocoordinatore del gruppo comunale di protezione civile Mauro Tortella. Per la programmazione antincendio all’Università Agraria sono coinvolti; la Polizia Locale per il Comune di Tarquinia, Vigili del Fuoco, Carabinieri Forestali, Polizia di Stato, Carabinieri, Aeopc, Gruppo comunale, Anlc, Federcaccia, Associazione Volo Sportivo, Prefettura di Viterbo e Regione Lazio. Sarà pubblicato un manifesto informativo da parte dell’Università Agraria con lo slogan “Aiutaci anche tu chiama” il numero verde 803555 della Sala operativa regionale di Protezione Civile da chiamare in caso di avvistamento di un incendio boschivo.