Tarquinia, al via l’autunno a Il locale di nome e di fatto: “Sempre cercando di trasmettere la passione che ci mettiamo”

“Creare un’alternativa offrendo qualcosa di diverso: certo, l’asticella del sacrificio è molto alta, ma si abbassa repentinamente quando ciò che fai lo fai con passione”: è da questa passione e questa filosofia che Il locale di nome e di fatto riparte, dopo aver aperto i battenti nell’agosto del 2021, durante il difficile periodo della pandemia.

“Quando tutto sembrava immobile, ecco che il coraggio ha avuto la meglio. – spiega Federica – L’idea che ci ha spinto in questa avventura é stata quella di creare un luogo caloroso e accogliente, pronto a valorizzare l’importanza del territorio promuovendo i suoi prodotti. E infatti il nostro punto di forza è proprio la volontà di utilizzare prodotti a km0, di scegliere la materia prima direttamente con il produttore e di realizzare, poi, qualcosa di diverso, giocando con accostamenti un po’ insoliti”.

“Il 75% della merce che utilizziamo proviene da Tarquinia e paesi limitrofi – continua Federica – ci piace andare alla ricerca del produttore più piccolo e portarlo alla luce, cambiando spesso anche le materie prime delle nostre proposte. E cercando di trasmettere la passione che ci mettiamo: la nostra é una realtà famigliare, gestita da una madre e una figlia che hanno come obiettivo quello di far sentire gli ospiti come a casa, rendendo la loro esperienza unica. Per questo puntiamo tutto sulla qualità, sulla genuinità e sull’accoglienza”. Il locale di nome e di fatto è a Tarquinia, in via XX Settembre 36: per info o prenotazioni 328 256 5678.